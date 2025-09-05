BRB busca esclarecimentos sobre impedimento da compra do Master

Segundo fontes do BC, a decisão de embargar a compra do Master pelo BRB foi tomada por todo o colegiado e não apenas por um diretor - (crédito: Reprodução/Leonardo Sá/Agência Senado/Flicker)

Depois do balde de água fria do Banco Central na intenção do Banco de Brasília (BRB) de comprar o Banco Master, o cenário é incerto e pode comprometer o socorro que vinha sendo costurado para os grandes investidores do banco endividado. Procurados, BRB e Master, com sede em São Paulo, informaram que seguem aguardando o envio da íntegra da decisão do BC para avaliarem os fundamentos e examinarem as alternativas cabíveis.

Os bancos envolvidos podem pedir ao BC a reconsideração da decisão em até 10 dias após o recebimento da íntegra da sentença. A decisão, segundo fontes próximas à autoridade monetária, foi da diretoria colegiada e analistas avaliam que é muito difícil que o veredicto seja modificado.

Ontem, um dia após o anúncio da decisão do BC, as ações do BRB fecharam no vermelho, com queda de 5,5%. As ações ordinárias e as preferenciais (sem direito a voto, mas com preferência no recebimento de dividendos) do BRB encerraram o dia na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) cotadas a R$ 10,20 e a R$ 10,84, respectivamente, com quedas de 5,47% e 7,74%. Enquanto isso, o Índice Bovespa (IBovespa), principal indicador da B3, voltou a subir após três quedas seguidas na semana e fechou com alta de 0,81% a 140.993 pontos.

Ao avaliarem a decisão do BC, analistas consideram que a instituição reforçou a sua autonomia, porque vinha sofrendo pressões para aprovar a operação que, mesmo não consolidada, rendeu bons frutos aos acionistas do BRB. Apesar da queda de ontem, os papeis do BRB ainda acumulam altas consideráveis desde o anúncio da compra do Master, feita em 28 de março, por meio de fato relevante ao mercado.

Desde então, os papeis do BRB têm uma valorização considerável, de 37,92%, nas ordinárias, e de 60,71%, nas preferenciais, conforme levantamento feito pela Elos Ayta a pedido do Correio. Segundo os analistas, o Master vinha adotando uma política agressiva no mercado, pagando rendimentos de até 140% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), que acompanha a taxa básica da economia (Selic), de 15% ao ano. Essa atuação é considerada arriscada, devido ao endividamento doMaster que, em 2024, tinha umpassivo total de R$ 63 bilhões, dosquais R$ 49,8 bilhões em depósitos bancários.

O economista e consultor Roberto Luis Troster, ex-economista-chefe da Federação Brasileirade Bancos (Febraban), considerou a decisão do BC acertada, porque ela vai evitar um socorro futuro para cobrir um buraco que ainda não se sabe ao certo o tamanho.“Essa fusão não faz muito sentido,porque não há sinergia alguma entre um banco público e um privado”, afirmou.

Pelas estimativas de VladimirTimerman, CEO e fundador da gestora Esh Capital, o passivo do Master pode ser de R$ 10 bilhões a R$20 bilhões maior do que o estimado atualmente. O gestor fez váriasdenúncias contra o Master em instâncias, como o Ministério Público Federal e o Banco Central e nãopoupa críticas à operação. “O BCfez muito bem em barrar a compra do Master pelo BRB e admiraque não tenha feito logo uma intervenção. Se as pessoas fizeremas contas, vão fazer questionamentos”, afirmou.

Pressões

A operação entre BRB e Mastertinha apoio de políticos do Centrão e, principalmente, do governador do Distrito Federal, IbaneisRocha (MDB), pois buscava o fortalecimento do BRB no mercadofinanceiro nacional, ampliando aatuação do banco no país. Procurado pelo Correio, o governador nãorespondeu até o fechamento destaedição. à Rede Globo, Ibaneis disseque aguarda para conhecer os detalhes da decisão do BC. “Não conhecemos ainda os fundamentos.É uma operação complexa que envolve muitos interesses e pressõesde toda natureza. Precisamos veros fundamentos que podem atétrazer alguma análise do masterque não tivemos acesso”, disse ogovernador.

No mês passado, a Câmara Legislativa do DF deu o aval para aoperação e, nos últimos dias, parlamentares do Centrão pressionaram os diretores do BC a fazerem omesmo, principalmente o que responde pela diretoria de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do BC, Renato Dias de Brito Gomes, cujo mandato vence em dezembro deste ano.

Mas o ápiceda pressão foi a assinatura de líderes de sete partidos de um pedido de urgência ao projeto de leique permite ao Congresso Nacional destituir os presidentes e diretores do BC do cargo quando “forincompatível com os interesses nacionais”, o Projeto de Lei Complementar 39/2021.A proposta, de autoria do deputado Camilo Capiberibe (PSB--AP), foi ressuscitada por parlamentares, após a deflagração deoperações — conduzidas PelaPolícia Federal, Receita Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público de São Paulo —, que investiga esquemas que envolvia alavagem de dinheiro, com suspeitas de participação de instituiçõesfinanceiras e fintechs.

De acordo com o professor deFinanças na Fundação VanzoliniMarcos Crivelaro, a decisão do BCfoi um recado claro sobre a prevalência do critério técnico na supervisão do sistema financeiro. “Emum ambiente de crescente complexidade institucional, preservar aatuação independente do BC é fundamental para garantir previsibilidade, segurança jurídica e confiança no mercado — elementos essenciais para a estabilidade econômica de longo prazo”, afirmou.

Já o professor de Economia daUniversidade de Brasília (UnB) César Bergo avaliou que o PLC 39 como um retrocesso na autonomiado BC. Ele lembrou que o Legislativo discute sobre a autonomia financeira do BC.