Boletim Focus: mercado mantém inflação estável e prevê PIB menor em 2025

Enquanto expectativa de preços segue estável, mercado ajusta para baixo o crescimento do PIB, reforçando dúvidas sobre a força da retomada em 2025 - (crédito: Raphael Ribeiro/BCB)

O Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (8/9), manteve estáveis as expectativas de inflação para 2025, mas apontou leve piora nas projeções de crescimento econômico. Segundo o levantamento do Banco Central, o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) deve encerrar o próximo ano em 4,85%, mantendo o mesmo patamar da semana anterior.



Em contrapartida, o Produto Interno Bruto (PIB) teve nova revisão para baixo: passou de 2,19% há uma semana para 2,16%, indicando cautela do mercado quanto ao ritmo da atividade econômica no próximo ano.

No câmbio, as estimativas também apresentaram ajuste. A cotação do dólar deve encerrar 2025 em R$ 5,55, ligeiramente abaixo da mediana de R$ 5,56 projetada anteriormente. Já a taxa básica de juros (Selic) segue sem mudanças, mantida em 15% ao ano, patamar que o mercado projeta como estável desde o início de agosto.

Projeções para os anos seguintes

Para 2026, as expectativas indicam desaceleração da inflação, com o IPCA recuando para 4,30% (ante 4,31% na semana passada). O crescimento do PIB, entretanto, também foi revisado para baixo, de 1,87% para 1,85%. O câmbio segue projetado em R$ 5,60, e a Selic em 12,50%.

Em 2027, a inflação deve continuar caindo, com estimativa de 3,93%, enquanto o PIB fica praticamente estável em 1,88%. Para 2028, a expectativa é que a inflação recue para 3,70%, o PIB avance 2,0% e a taxa de juros se mantenha em 10% ao ano.