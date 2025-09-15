União pagou quase R$ 7 bi em dívidas para estados e municípios até agosto

Dívidas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais representam mais da metade dos valores pagos pela União, de janeiro a agosto de 2025. - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As dívidas garantidas de estados e municípios pagas pela União somaram R$ 6,99 bilhões em 2025, considerando o período de janeiro a agosto. Esses débitos correspondem a entes da federação que aderiram ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), no qual a União assume o pagamento das operações de crédito garantidas pelo estado e não executa contragarantias. Os valores não quitados pelos estados são refinanciados em até 360 meses por meio de contrato específico.

Dados publicados nesta segunda-feira (15/9) pelo Tesouro Nacional mostram que os maiores valores de dívidas garantidas pagas pela União em 2025 foram dos estados do Rio de Janeiro, com R$ 2,68 bilhões (38,31% do total), e de Minas Gerais, com R$ 2,48 bilhões (35,51%). Também foram pagos R$ 972,82 milhões do Rio Grande do Sul (13,93%) e R$ 592,51 milhões de Goiás (8,48%).

Somente em agosto, a União pagou R$ 542,09 milhões em dívidas de estados e municípios, sendo R$ 288,98 milhões do Rio de Janeiro, R$ 102,12 milhões de Minas Gerais, R$ 74,30 milhões de Goiás, R$ 73,47 milhões do Rio Grande do Sul e R$ 2,72 milhões do Rio Grande do Norte.

Também foram quitadas dívidas de municípios, incluindo R$ 301,60 mil de Porto Nacional (TO), R$ 116,28 mil de Paranã (TO) e R$ 77,88 mil de Santanópolis (BA).

Em agosto, as garantias honradas por estados e municípios somaram R$ 91,08 milhões. Desde 2016, a União já pagou R$ 82,43 bilhões em operações de crédito dos entes subnacionais, recuperando, nesse período, R$ 91,08 milhões referentes às garantias honradas.