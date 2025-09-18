Governo assina MP que corta impostos para incentivar criação de datacenters

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira (17/9) a medida provisória que cria o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter no Brasil (Redata).

A iniciativa, que integrará a Política Nacional de Datacenters (PNDC), prevê incentivos fiscais a empresas da área de investimentos em datacenters. Os benefícios englobam isenção de PIS/Pasep, Cofins e IPI na aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação.

"Demos hoje um grande passo para o processo de transformação digital da indústria brasileira", declarou o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também ocupa o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

"Além de estimular investimentos num setor extremamente estratégico, o programa alavanca o desenvolvimento da economia digital no país nas áreas de produção de chips, softwares, redes de fibra ótica e máquinas, entre outras", continuou.

Contrapartida

Em contrapartida, aos benefícios fiscais previstos pela MP, as companhias deverão investir 2% do valor dos produtos adquiridos em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados ao adensamento da cadeia produtiva digital brasileira.

Além disso, será obrigatório destinar no mínimo 10% da capacidade de processamento, armazenagem e tratamento de dados ao mercado nacional.

Para estimular a desconcentração regional, empreendimentos instalados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão redução de 20% nessas duas obrigatoriedades. A medida também prevê critérios rigorosos de sustentabilidade, incluindo o uso de energia renovável e padrões de eficiência hídrica.