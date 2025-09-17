Lula diz que PEC da Blindagem é "desagradável" e que vetará anistia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta quarta-feira (17/9) a PEC da Blindagem, aprovada nesta terça-feira (16/9) em dois turnos pela Câmara dos Deputados. Lula disse que a proposta é “desagradável” e que votaria contra caso fosse deputado. A entrevista do presidente foi dada ao rede britânica BBC.

Ele comentou ainda o projeto de anistia que tramita para os condenados pelo 8 de janeiro e tentativa de golpe de Estado. Lula garantiu que vetará a proposta, se ela precisar da sua sanção.

“Se eu fosse deputado, eu seria contra e votaria contra. Eu acho que a maior blindagem que as pessoas precisam é ter um comportamento sem cometer nenhum ilícito na vida”, disse Lula.

“Eu acho desagradável as pessoas fazerem uma blindagem, inclusive colocando o presidente de partido. Ficou uma coisa muito esquisita para a sociedade brasileira compreender o que é isso”, acrescentou.

O texto, aprovado na Câmara, determina que investigações e prisões de parlamentares precisarão de autorização do Congresso Nacional, aumentando a blindagem dos congressistas. Além disso, também estende o foro privilegiado a presidentes de partidos, mesmo que não ocupem cargo público.

Veto à anistia

Questionado sobre a proposta de anistia, Lula disse que o presidente não se mete em assuntos do Congresso Nacional. Porém, garantiu que vai vetar o texto se ele depender da sua sanção.

“Se for PEC, não precisa sancionar. Se for uma lei aprovada e os partidos estiverem de acordo, o presidente da República. Se viesse pra eu vetar, pode ficar certo de que eu vetaria. Pode ficar certo que eu vetaria”, disse o presidente.

Questionado sobre a possibilidade de reduzir as penas apenas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro, Lula desviou e disse que esse é um assunto para o Judiciário. Também criticou que pré-candidatos à Presidência como o governador Tarcísio de Freitas já estejam prometendo indultos.

“O presidente da República pode dar indulto. O presidente da República pode fazer um monte de coisas. Não há porque essa pressa toda. Vamos ver qual é o comportamento do Congresso Nacional. Nós vamos ter eleições daqui a 18 meses e já tem gente dizendo que se for eleito, vai liberar, vai dar indulto”, afirmou o presidente.