54,1% das crianças e adolescentes cumpriam tarefas domésticas em 2024, revela IBGE

Mais da metade das crianças e adolescentes brasileiros de 5 a 17 anos, um contingente de 20,5 milhões de pessoas, realizava afazeres domésticos ou era responsável pelo cuidado de outras pessoas, como irmãos mais novos, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua: Trabalho de Crianças e Adolescentes 2024, divulgados nesta sexta-feira, 19, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo corresponde a 54,1% da população de 37,9 milhões de habitantes nesta faixa etária existentes no País. O grupo de 16 a 17 anos de idade tinha maior proporção de pessoas fazendo esse tipo de tarefa, 74,4%, seguida pelo grupo de 14 a 15 anos, com 73,7% desses adolescentes desempenhando essas atividades. Entre as crianças de 5 a 13 anos de idade, 45,0% faziam tarefas domésticas ou eram responsáveis pelo cuidado de pessoas.

Dentre as crianças e adolescentes que desempenhavam essas tarefas em casa, 1,1 milhão também atuava concomitantemente em atividades econômicas.

Os dados mostram que o trabalho em atividades econômicas não eximia crianças e adolescentes dos afazeres domésticos. Ao contrário, a proporção dos envolvidos em afazeres domésticos era maior entre os que trabalhavam (74,0%) do que entre os que não realizavam nenhuma atividade econômica (53,3%).

Considerando todas as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil (seja em atividade econômica seja em produção para autoconsumo), 77,5% realizavam também afazeres domésticos e/ou cuidados de pessoas.

Segundo a pesquisa, 89,8% das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que realizavam afazeres domésticos e/ou cuidados de pessoas dedicaram até 14 horas semanais a essas tarefas, enquanto 8,2% destinaram de 15 a 24 horas.