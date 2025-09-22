Futurecom celebra 30 anos e reúne líderes globais para debater o futuro da tecnologia

O espaço de mais de 25 mil m² vai concentrar painéis, keynotes, workshops e experiências imersivas sobre o futuro dos negócios e da sociedade digital - (crédito: Divulgação)

De 30 de setembro a 2 de outubro, o São Paulo Expo será palco da 30ª edição do Futurecom, o maior evento de conectividade, tecnologia e inovação da América Latina. A edição comemorativa promete reunir mais de 500 palestrantes, 300 marcas expositoras e oferecer 200 horas de conteúdo distribuídas em diferentes arenas temáticas.

O encontro reunirá líderes globais, especialistas, representantes do setor público e executivos de grandes companhias para debater tendências e desafios em áreas como inteligência artificial, transformação digital, conectividade, cibersegurança e políticas públicas. O espaço de mais de 25 mil m² vai concentrar painéis, keynotes, workshops e experiências imersivas sobre o futuro dos negócios e da sociedade digital.

Entre os destaques estão nomes de peso como Ronaldo Lemos, coautor do Marco Civil da Internet; Conrad Riedesel, chairman da Deutsche Telekom; Manish Singh, CTO global da Dell; além de executivos de empresas como Bayer, Bradesco, Natura, Siemens, Grupo Boticário e VTal. Representantes do Ministério das Comunicações também confirmaram presença.

O evento ainda contará com participações especiais, como o ex-piloto Rubens Barrichello, que falará sobre tomada de decisões baseada em dados, e o jornalista Ernesto Paglia, em painel sobre monitoramento climático.

Além do Future Congress, o evento terá programações específicas como o Future Cyber, voltado à segurança digital, o Future GOV, com foco em políticas públicas e inovação para o setor público, e arenas dedicadas a ISPs, satélites, cabos submarinos e data centers. Pela primeira vez, o público brasileiro terá acesso a conteúdos exclusivos do Data Center World, tradicional conferência global do setor.

Para marcar as três décadas de evento, a programação contará com atividades abertas ao público no dia 30 de setembro, incluindo a palestra “Futurecom: celebrando a (R)evolução das telecomunicações em mais de 3 décadas”, seguida de um painel sobre monitoramento climático e um show de hipnose cômica.

Serviço

30ª edição do Futurecom:

Quando: 30 de setembro a 2 de outubro de 2025

Onde: São Paulo Expo – São Paulo (SP)

