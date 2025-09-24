Confiança do consumidor alcança melhor nível desde dezembro, aponta FGV

A situação financeira futura das famílias também subiu 4,1 pontos, para 83,9 pontos, revertendo parte da queda dos últimos meses - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), medido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV-Ibre), subiu 1,3 ponto em setembro, chegando a 87,5 pontos, nível mais alto desde o fim do ano passado. De acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira (24/9), na métrica de médias móveis trimestrais, o indicador avançou 0,5 ponto, para 86,8 pontos.

“Após oscilar dentro de uma estreita faixa nos últimos três meses, a alta da confiança do consumidor em setembro leva o indicador para o maior nível desde dezembro do ano passado e volta a delinear uma lenta recuperação das perdas incorridas no fim de 2024”, afirma a economista do FGV-Ibre, Anna Carolina Gouveia.



Leia também: Ata do Copom sinaliza manutenção dos juros por período prolongado

De acordo com o levantamento, a alta do ICC foi influenciada exclusivamente pela recuperação nas expectativas para os próximos meses. O Índice de Expectativas (IE) avançou 3,7 pontos, chegando a 91,8 pontos, enquanto o Índice de Situação Atual (ISA) recuou 2,5 pontos, após duas altas consecutivas, e marcou 82,0 pontos.

A alta da confiança foi impulsionada pela melhora das expectativas, principalmente pelo indicador de situação econômica futura, que subiu em todas as faixas de renda. “A manutenção de um forte mercado de trabalho e o recente alívio da inflação parece ter deixado os consumidores menos pessimistas para o futuro, mas os altos níveis de endividamento e inadimplência das famílias seguem como um limitador da melhora mais robusta da confiança”, destacou Gouveia.

Entre os quesitos que compõem o ISA, o indicador de situação econômica local atual caiu 0,8 ponto, para 93,2 pontos, e o de situação financeira atual da família recuou 4,3 pontos, para 71,1 pontos. Já no IE, o indicador de situação econômica local futura avançou 6,9 pontos, para 104,6 pontos, recuperando as perdas dos três meses anteriores.

A situação financeira futura das famílias também subiu 4,1 pontos, para 83,9 pontos, revertendo parte da queda dos últimos meses. Apenas o indicador de compras previstas de bens duráveis se manteve estável, em 88,2 pontos, o maior nível desde dezembro de 2024, quando havia atingido 91,0 pontos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular