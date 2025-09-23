InícioEconomia
REFORMA DO IMPOSTO DE RENDA

Senado avança em proposta de isenção do IR, enquanto tema está parado na Câmara

Projeto de Lei de 2019, de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM), também prevê isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e será votado na CAE nesta quarta-feira (24/9)

Senador Eduardo Braga durante coletiva a imprensa para esclarecer alguns pontos antes da leitura oficial do parecer da proposta de regulamenta....o da Reforma Tribut..ria. - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil )
Senador Eduardo Braga durante coletiva a imprensa para esclarecer alguns pontos antes da leitura oficial do parecer da proposta de regulamenta....o da Reforma Tribut..ria. - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil )

Enquanto a Câmara dos Deputados trava o andamento de pautas econômicas e foca em legislar em benefício próprio, aprovando matérias polêmicas como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) resgatou uma proposição do senador Eduardo Braga (MDB-AM) parada desde 2019 e deu um passo adiante na reforma do Imposto de Renda com isenção de quem ganha até R$ 5 mil.

Como houve um pedido de vista coletivo da proposta, na reunião desta terça-feira (23/09), ela deve ser colocada em votação na CAE na manhã de amanhã (24/9). O Projeto de Lei (PL) 1952/2019, de Braga, está sob a relatoria do senador Renan Calheiros (MDB-AL). 

Braga reconheceu que a proposta dele é muito parecida com a reforma do Imposto de Renda encaminhada pelo Executivo, que tramita sob a relatoria do deputado Arthur Lira (PP-AL) e ainda não há previsão de quando ela chegará ao Senado. Futuramente, as propostas podem ser apensadas na tramitação das duas Casas. “A Câmara represou o projeto até hoje e não foi votado”, lamentou o senador a jornalistas, após participar de um encontro com empresários organizado pelo Instituto Esfera. 

A matéria altera a tabela progressiva do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), isenta do tributo quem ganha até R$ 5 mil e prevê uma redução gradual para quem ganha até R$ 7 mil valendo a partir de 2026.  A nova proposta cria um Imposto de Renda Mínimo para quem tem rendimento anual acima de R$ 600 mil.

A proposta do senador ainda prevê que, em relação a lucros e dividendos, a maioria da população continuará isenta, mas haverá uma taxa de 10% para valores que, em um único mês, ultrapassem os R$ 50 mil pagos a uma mesma pessoa física. Essa medida também começaria em 2026.  “Vamos lembrar que, no passado, os dividendos eram tributados e eles passaram a ser isentos quando o governo resolveu aumentar o imposto sobre as empresas”, disse Braga. 

“A tributação sobre dividendos caiu pelo argumento da bitributação, porque o governo queria tributar o lucro líquido das empresas em maior monta e, aí houve um grande debate àquela altura, lá atrás, de que isso significava uma bitributação, porque você já estava tributando o lucro na origem”, explicou o senador. “Então, até para evitar essa tese, nós reduzimos a carga tributária sobre as empresas, o que aumenta a competitividade e reduz o Custo Brasil e tributa a renda como deveria ser tributada”, acrescentou. 

Na avaliação de Braga, o principal mérito do projeto do Senado é “exatamente restabelecer a finalidade originária do Imposto de Renda, que é tributar a renda em detrimento do salário”. Ele criticou a forma da tributação atual sobre a renda e destacou que, em um ano, o trabalhador terá um ganho equivalente a um 14º salário com a isenção.

“Cerca de 90% da massa salarial brasileira ganha de R$ 5 mil para baixo. Isso significa que essa isenção está acima da média salarial, de R$ 3,7 mil, se eu não me engano. Portanto, o que significa é que estaremos assegurando o equivalente a um 14º salário. Isso aumenta, portanto, o consumo, aumenta a produtividade das indústrias e aumenta, portanto, a base da economia, fazendo com que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça sem ser de forma inflacionária, gerando emprego e renda e mais distribuição de renda”, frisou o parlamentar. 

Ao ser questionado pelo Correio sobre a PEC da Blindagem que, agora, está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Casa, Braga foi categórico: “No Senado ela não passa”.

