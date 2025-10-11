Tecnologia imobiliária promete reduzir burocracia no aluguel

Com 30% dos imóveis ocupados por aluguel, acima da média nacional de 23%, Brasília é uma das capitais em que a burocracia pesa mais para inquilinos e proprietários. Nesse cenário, a Loft, empresa de tecnologia imobiliária, está expandindo suas operações na capital federal com ferramentas que prometem facilitar garantias locatícias e acelerar processos de financiamento.

"Nosso propósito é facilitar e acelerar o negócio das imobiliárias por meio de inovações que melhoram a jornada de quem compra, vende ou aluga um imóvel", afirmou ao Correio Ricardo Kauffman, diretor de comunicação institucional da Loft.

Segundo ele, o mercado do Distrito Federal tem características ideais para adoção das soluções digitais. "Brasília tem a maior participação de imóveis alugados do país, 30% contra 23% da média nacional. E a dor do fiador é ainda mais sentida, porque muitos moradores vêm de fora e não têm parentes para assumir essa garantia", explicou.

O carro-chefe da empresa é a fiança profissional, que substitui o fiador tradicional. "Ao invés de pedir para alguém ser seu fiador, o inquilino contrata o serviço, passa por uma análise de crédito que dura apenas um minuto e já sai da imobiliária com a fiança aprovada", disse Kauffman. Hoje, 42% dos brasilienses que recorrem a esse tipo de garantia já utilizam a Loft, tornando a empresa líder local no segmento.

Outra aposta é o Garantia Invest, que moderniza o tradicional depósito-caução. Em parceria com a Bolsa de Valores e o Tesouro Nacional, a Loft transformou o valor que antes ficava parado e perdia poder de compra em um investimento no Tesouro Direto. Com isso, o inquilino recebe o dinheiro de volta corrigido pela Selic, enquanto o proprietário ganha mais segurança para cobrir eventuais atrasos no pagamento do aluguel.

"Em vez de deixar o dinheiro parado e desvalorizado, ele é aplicado no Tesouro Direto, rendendo Selic. O inquilino recebe de volta o valor corrigido e o proprietário pode resgatar automaticamente em caso de atraso", destacou Kauffman. Segundo o executivo, apenas em Brasília os clientes já investiram R$ 4 milhões nessa modalidade.

Na frente de compra e venda, a empresa oferece uma plataforma de originação de financiamento que compara em poucos minutos as condições oferecidas por bancos como Caixa, Bradesco, Santander, Banco Inter e BRB. "O corretor consegue simular entrada, parcelas e custo final em até seis instituições sem precisar ir de agência em agência. Isso reduz drasticamente a burocracia", explicou.

A Loft também aposta no Home Equity, crédito com imóvel em garantia, que pode ser usado para reformas e valorização de apartamentos. "Muitos proprietários não conseguem alugar porque o imóvel precisa de melhorias. Com esse crédito, é possível reformar, alugar e transformar um custo em renda", afirmou Kauffman.