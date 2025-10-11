iFood lança assistente de IA para personalização de pedidos

A ADA utiliza inteligência artificial de navegação, desvia de obstáculos e recarrega sozinha a bateria. O robô tem a função levar pedidos dos restaurantes até o ponto de retirada dos entregadores - (crédito: Vanilson Oliveira)

O iFood anunciou, na quinta-feira (9/10), o lançamento do Ailo - assistente de inteligência artificial capaz de realizar pedidos por meio de mensagens por WhatsApp - e de seu modelo proprietário de IA, o Large Commerce Model (LCM). As duas tecnologias foram apresentadas à imprensa durante o evento Media Tech Day, na sede da empresa, em Osasco (SP).

O Ailo está em fase de testes públicos e aceita comandos subjetivos como “Quero um jantar romântico hoje” ou “Uma refeição leve que chegue em até 30 minutos”. Também opera via WhatsApp, o que amplia os canais de interação. Em mais de 100 mil interações com cerca de 70 mil usuários, a ferramenta mostra 48% mais chance de conversão e reduz em 33% o tempo de finalização do pedido.

O LCM utiliza bilhões de interações (cliques, buscas, compras e avaliações) para identificar padrões e interpretar intenções de consumo. Segundo a empresa, ele é 60 vezes mais barato que modelos convencionais e já potencializou um crescimento de quatro vezes no número de pedidos gerados por notificações personalizadas.

Diego Barreto, CEO do iFood, afirmou que os 14 anos de dados da plataforma permitem transformar hábitos brasileiros em IA com valor. Isabella Piratininga, diretora de Transformação Disruptiva, disse que o objetivo é adaptar a interface ao canal e ao perfil do usuário, por texto, voz ou app.

Além das soluções de IA, o evento apresentou iniciativas logísticas com drone e o robô autônomo ADA. O drone está em fase de testes em Sergipe. O projeto recebeu a primeira autorização permanente da Anac para voos sobre áreas com circulação de pessoas. Agora, o percurso de 36km entre o Shopping RioMar e a Barra dos Coqueiros será feito em apenas 4km pelo ar, com entregas em até 30 minutos e capacidade para 280 pedidos diários. A versão anterior do drone tinha capacidade para transportar apenas 2,5 quilos. Esse novo modelo consegue suportar 5 quilos.

O robô autônomo ADA também está em fase de testes nos shoppings Iguatemi Ribeirão Preto e Alphaville. A ADA utiliza inteligência artificial de navegação, desvia de obstáculos e recarrega sozinha a bateria. Ele tem a função levar pedidos dos restaurantes até o ponto de retirada dos entregadores. O robô já participa de 35 entregas por dia e percorre até 10km em cada operação.

*O jornalista a convite do iFood