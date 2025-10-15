IBGE: Vendas no comércio crescem em agosto, após quatro meses de queda

O Maranhão, por exemplo, registrou a terceira alta consecutiva, após 0,5% em junho e 0,1% em julho, por conta das promoções em hiper e supermercados - (crédito: Valter Campanato)

As vendas no comércio cresceram 0,2% na passagem de julho para agosto, interrompendo quatro meses seguidos de queda. Já em relação ao mesmo período do ano passado, houve alta de 0,4%. Com o resultado, o setor fica 0,7% abaixo do ponto mais alto já registrado (março de 2025) e 9,4% acima do patamar pré-pandemia de covid-19 (fevereiro de 2020). Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada nesta quarta-feira (15/10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE).

A pesquisa mostra que houve taxas positivas na passagem de julho para agosto em cinco dos oito setores. Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (4,9%); tecidos, vestuário e calçados (1,0%); artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,7%) foram os três setores responsáveis pela taxa positiva de agosto. As duas outras taxas positivas foram em móveis e eletrodomésticos (0,4%); e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,4%).

Na passagem de julho para agosto de 2025, na série com ajuste sazonal, o varejo teve resultados positivos em 16 das 27 unidades da federação, com destaque para Rio Grande do Norte (2,6%), Maranhão (2,5%) e Paraíba (1,9%). Pelo lado negativo, figuram 11 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Amapá (-4,3%), Rondônia (-1,5%) e Espírito Santo (-1,2%).

O Rio Grande do Norte apresentou a oitava taxa positiva consecutiva, sendo a mais intensa entre estas. O gerente da pesquisa, Cristiano Santos, comenta que o destaque vai para o setor de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. “Uma das grandes contribuições neste caso vem da expansão do número de estabelecimentos, com aumento equivalente da receita sendo observado a partir de agosto”, disse.

Já o Maranhão registra a terceira alta consecutiva, após 0,5% em junho e 0,1% em julho, por conta das promoções em hiper e supermercados.

No comércio varejista ampliado, a variação entre julho e agosto de 2025 teve resultados positivos em 13 das 27 unidades da federação, com destaque para: Goiás (4,8%), Maranhão (2,3%) e Rio Grande do Norte (2,2%). Pelo lado negativo, estão 13 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Amapá (-4,8%), Rondônia (-2,9%) e Amazonas (-2,5%).

Cristiano Santo, explica que o comércio apresenta cenário de sustentação de uma base ainda alta, já que março é o pico da série com ajuste sazonal. “Temos que lembrar que são cinco meses consecutivos com variações muito baixas, muito próximas de zero, tanto pra cima quanto pra baixo. O que muda é que a sequência de quatro variações pequenas, mas com viés de baixa, já estava fazendo uma diferença para o pico da série de março, em termos de patamar. Assim, com a entrada de agosto, observamos que essa diferença para de aumentar”, comenta o gerente da pesquisa.

