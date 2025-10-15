Apagão teve causa pontual e não falta energia no Brasil, diz ministro

Segundo Alexandre Silveira, ao contrário dos episódios ocorridos em 2001 e em 2021, o país tem, hoje, excesso de produção energética - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Um incêndio no reator de uma usina da Eletrobras no Paraná provocou, na madrugada de ontem, falta de energia em todos os estados do país. O episódio, ocorrido na cidade de Bateias, a 30 km de Curitiba, ainda deve ser investigado, mas as primeiras conclusões são de uma falha pontual na infraestrutura da subestação, com uma provável abundância de geração energética durante a noite.

A interrupção no sistema ocorreu por volta das 00h30, no horário de Brasília, e o serviço foi restabelecido cerca de uma hora e meia depois. Em nota, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou que o corte provocou a interrupção de cerca de 10 mil MW (megawatts) de carga e afetou os quatro subsistemas do país: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte. "Na região Sul houve perda de aproximadamente 1.600 MW de carga. Nas demais regiões, houve atuação do ERAC- Esquema Regional de Alívio de Carga. No Nordeste a interrupção foi da ordem de 1.900 MW, no Norte, de 1.600 MW e no Sudeste, de 4.800 MW", informou.

Após identificar o incidente, o ONS iniciou uma ação conjunta com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Ministério de Minas e Energia (MME) para restabelecer a energia nas regiões. De acordo com o operador, o retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas ocorreu sem maiores problemas. Em até 1h30min, todas as cargas das regiões Norte, Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste já haviam sido restabelecidas, enquanto que as da região Sul foram recompostas totalmente por volta de 2h30min após a interrupção.

Representantes do ONS se reuniram com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para discutir sobre o apagão. Durante o encontro, foi apresentada a análise inicial das possíveis causas do incidente, que vão servir como base para a elaboração do Relatório de Análise de Perturbação (RAP), que além de identificar as causas, ainda aponta as ações necessárias para evitar novos eventos como esse. Os estados mais atingidos pelo apagão foram São Paulo (2,6 GW), seguido por Minas Gerais (1,2 GW), Rio de Janeiro (900 MW) e Paraná (900 MW). Em cerca de uma hora e meia, o sistema já estava praticamente normalizado.

No Distrito Federal, 35% dos clientes da capital foram afetados pela interrupção no fornecimento e as regiões administrativas ficaram sem energia por pouco mais de meia hora, de acordo com a Neoenergia Brasília. Até às 1h06 da manhã, o fornecimento de energia na capital já estava normalizado.

De acordo com uma nota publicada ontem pelo ministério após o encontro, os agentes concluíram que não houve falta de energia como causa para a interrupção do sistema. Os representantes apontam falha técnica pontual em um equipamento da subestação, havendo abundância de geração energética naquele período. O RAP deve ser concluído em até 30 dias, com possíveis atualizações sobre o tema podendo ser divulgadas antes disso.

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), na manhã de ontem, Silveira reforçou que não houve falta de energia. "É um problema na infraestrutura que transmite a energia", pontuou. Durante o programa, o ministro lembrou dos episódios de 2001 e 2021, quando os apagões ocorreram por falta de energia no sistema, e disse que a situação atual é diferente.

"Hoje, nós temos muita energia. Nós, inclusive, robustecemos o nosso sistema de transmissão com mais de 70 milhões de linhas de transmissão que implantamos", disse. "Então, nós temos mais segurança energética, mas é um episódio pontual que o ONS deu pronta resposta, graças ao moderno sistema do nosso operador nacional".



