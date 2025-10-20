Mercado projeta IPCA menor e eleva projeção para o PIB em 2025

Em relação à Selic, a projeção também se manteve para 2025, em 15% ao ano, no mesmo patamar atual - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Agentes do mercado financeiro voltaram a reduzir as projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano e, também, dos próximos. Em 2025, a expectativa média para a inflação oficial recuou de 4,72% para 4,70%, de acordo com o relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira (20/10). Para o ano seguinte, a estimativa caiu de 4,28% para 4,27%, já abaixo do teto da meta, de 4,5%.

Mesmo assim, o mercado ainda não vê o IPCA de volta ao centro da meta (3%) até o fim de 2028, pelo menos. Para 2027, a previsão teve queda de 3,90% para 3,83%, em relação à semana anterior, enquanto que, para o ano seguinte, recuou de 3,68% para 3,60%.

Já a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) voltou a subir, após mais de um mês estável. O avanço da mediana das estimativas de mercado foi sutil, de 2,16% para 2,17%, e vem logo após o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) – conhecido como a “Prévia do PIB” – tornar a crescer em agosto após três meses de queda. No mês, o IBC-Br avançou 0,4%.

Câmbio e juros

Por mais uma semana, a previsão do mercado para a cotação do dólar se manteve estável em todo o horizonte da pesquisa. Para 2025, os agentes estimam um câmbio em R$ 5,45, enquanto que, para os dois anos seguintes, a estimativa é de fechar em R$ 5,50 e R$ 5,51.

Em relação à Selic, a projeção também se manteve para 2025, em 15% ao ano, no mesmo patamar atual, enquanto que para os dois anos seguintes, ficou em 12,25% e 10,50%.

