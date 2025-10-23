Iphone por R$ 300: lances para leilão da Receita começam nesta quinta

Um dos lotes mais baratos é 6, que é um Iphone 11. O lance mínino é R$ 300 - (crédito: Divulgação)

A Receita Federal em São Paulo abriu, nesta quinta-feira (23/10), o prazo para o envio de proposta em um leilão de mercadorias apreendidas ou abandonadas. O certame conta com 374 itens, entre celulares, peças para veículos e até joias. A participação no leilão vai até segunda-feira (27/10).

O lote mais caro é o 203 com esmeraldas. O preço mínimo para adquirir é R$ 750 mil. Já um dos lotes mais baratos é 6, que tem um Iphone 11. O lance mínimo é R$ 300.

A participação no leilão eletrônico por pessoas físicas e jurídicas se dará por meio da opção “Participar de leilão eletrônico da Receita Federal”, acessada via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). É necessário o uso de identidade e a conta GOV.BR com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

Pessoas físicas somente poderão oferecer propostas de valor de compra para os lotes de números 3 a 8, 10, 12, 19 a 100, 112, 114, 115, 120, 127, 128, 130, 136, 137, 140, 152, 153, 160, 163, 171, 174, 188, 214, 216, 227, 232, 234, 243, 252, 290 a 307, 322 a 326, 328 a 332, 334 a 338, 340 a 342, 355 a 359, sem prejuízo da possibilidade de participação de pessoas jurídicas, para os mesmos lotes.

Os bens arrematados por pessoas físicas somente poderão ser destinados a uso ou consumo, sendo vedada a destinação comercial; os bens arrematados por pessoas jurídicas poderão ser destinados a uso, consumo, industrialização ou comércio, com exceção dos lotes do tipo celular/acessório, que não poderão ser destinados à comercialização.

