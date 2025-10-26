InícioEconomia
Trump comemora encontro com Lula e diz que países podem fazer "bons acordos"

Os presidentes se reuniram neste domingo (26/10) na Malásia, onde participam da Cúpula da Asean

26.10.2025 - Encontro com Presindete USA Donald Trump Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN em Kuala Lampur, Malásia. - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou sobre o encontro que teve na tarde deste domingo (26/10) com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, em Kuala Lumpur, na Malásia. A reunião durou 45 minutos e serviu para fortalecer as relações entre os dois países, enfraquecida durante o julgamento do ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro, mas que ganhou novo vigor após o encontro não oficial durante a Cúpula das Nações Unidas (ONU), em Nova York, em setembro.

“É uma grande honra estar ao lado do presidente do Brasil. Acredito que poderemos fazer bons acordos para ambos os países. Sempre mantivemos uma boa relação, acredito que ela continuará”, escreveu Trump, no X.

Mais cedo, Lula já havia comentado sobre o encontro e descreveu a reunião como “ótima” e manifestou estar confiante na reversão da política comercial norte-americana com o Brasil.

“Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras”, escreveu o presidente, em um post no Instagram.

Raphael Pati
26/10/2025
