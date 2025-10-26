Encontro de Lula e Trump fortalece relações entre Brasil e EUA, diz Motta

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse neste domingo (26/10) que o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump fortalece as relações entre os Estados Unidos e o Brasil. Para o parlamentar, o diálogo e a diplomacia voltaram a ser o centro das relações.

“Cumprimento os presidentes Lula e Donald Trump pelo importante encontro de hoje. Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia voltam a ocupar o centro das relações entre Brasil e Estados Unidos”, escreveu Motta em seu perfil no X.

"Quando líderes escolhem conversar, a História agradece. Foi assim nas grandes viradas do mundo, sempre pela palavra, nunca pelo silêncio. A Câmara continua à disposição de nossa diplomacia, votando assuntos importantes sobre o tema e comprometida em servir ao país", afirmou.

A conversa entre Lula e Trump se deu na Malásia, na madrugada deste domingo, horário de Brasília. Segundo o petista, a conversa foi “ótima” e as equipes de ambos os países se comprometeram a conversar imediatamente para avançar nas tratativas sobre o tarifaço.

O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, também disse que na conversa fechada, que durou 45 minutos, Lula se dispôs a falar de qualquer assunto.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apontado por Trump como um dos motivos para o tarifaço, não foi sequer citado na conversa deste domingo, segundo a equipe do petista.

Ao ser perguntado sobre o assunto por repórteres antes da reunião, Trump também se esquivou de falar do ex-presidente: “Não é da sua conta”.