Haddad discute IA sustentável e finanças climáticas às vésperas da COP30

A agenda se encerra em Belém, no dia 6 de novembro, com a participação do ministro na Cúpula de Líderes da COP30 - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá uma semana de compromissos intensos antes e durante a Cúpula de Líderes da COP30, em Belém (PA). A programação combina debates sobre o uso sustentável da energia pela inteligência artificial (IA), o avanço das finanças climáticas e o lançamento de novas iniciativas de cooperação internacional.

A agenda começa na segunda-feira (3/11), em São Paulo, onde Haddad participará de uma sessão dedicada ao desafio de atender às crescentes demandas energéticas da IA de forma sustentável. O ministro apresentará os avanços do Ministério da Fazenda no tema e sua conexão com a reforma tributária e o Plano de Transformação Ecológica. O encontro também discutirá os impactos tecnológicos sobre a infraestrutura e a transição energética.



Em seguida, Haddad se reunirá com a vice-presidente executiva da Comissão Europeia, Teresa Ribeira, responsável pela Transição Limpa, Justa e Competitiva. A conversa abordará as agendas de finanças climáticas entre Brasil e União Europeia, no contexto das negociações do acordo Mercosul-UE e das tratativas preparatórias para a COP30.

Ainda no mesmo dia, o ministro participará de um diálogo de alto nível sobre finanças climáticas, que reunirá representantes do setor privado, organizações internacionais e fundações. O encontro discutirá instrumentos financeiros capazes de ampliar o investimento em projetos verdes e apresentará as recomendações do Círculo de Ministros das Finanças, fórum que reuniu 30 países em Washington. Um dos destaques será o Ecoinvest, iniciativa que vem mobilizando capital para a economia verde.

Durante o evento, será lançada também a Coalizão para o Mercado de Carbono, parceria entre Brasil, União Europeia e outros países, voltada a fortalecer mecanismos de precificação de carbono e integrar mercados de emissões.

Na terça-feira (4), Haddad terá um café da manhã com representantes da sociedade civil e do setor privado brasileiros para discutir a mobilização em torno do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), que financia ações de desenvolvimento sustentável e regenerativo, especialmente na Amazônia.

Ainda pela manhã, o ministro estará na sessão de abertura do Bloomberg Green Summit, em um painel sobre o financiamento da transição ecológica.

Na quarta-feira (5), Haddad seguirá para o Rio de Janeiro, onde participará da cerimônia do Earthshot Prize, prêmio que reconhece soluções inovadoras para desafios ambientais globais.

