Franquias de autoatendimento crescem 39% e consolidam nova fase

Ilha de Comandatuba — O modelo de franquias voltadas ao autoatendimento segue em forte expansão no Brasil e consolida-se como uma das principais tendências do franchising nacional.

Dados divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostram que o número de operações deste segmento chegou a 7.883 unidades no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 39% em relação ao mesmo período de 2024, quando havia 5.653 operações.

O levantamento também indica que o número de redes franqueadoras com modelos autônomos subiu de 37 para 40 marcas, avanço de 8% no período.

O desempenho reforça o interesse de empreendedores e consumidores por negócios que aliam conveniência, tecnologia e eficiência operacional. De minimercados inteligentes a lojas autônomas e pontos de venda automatizados, o formato está se tornando um símbolo da transformação do consumo. Para Emanuel Ferreira, especialista em franquias e marketing digital, essa tendência veio para ficar.

"O autoatendimento vem se consolidando como uma forte tendência nas franquias. As marcas buscam oferecer conveniência, agilidade e autonomia ao cliente, seja por totens, aplicativos ou QR Codes", disse o especialista.

Ferreira avalia que, em breve, o uso de Inteligência Artificial (IA) e sistemas de pagamento digital devem tornar o processo ainda mais personalizado. "Totens e aplicativos vão reconhecer preferências do cliente e ajustar promoções em tempo real. As franquias de sucesso foram aquelas que transformaram isso em uma experiência fluida e humana", disse.

Para o diretor regional da ABF Centro-Oeste, Eduardo Santinoni, o avanço das franquias autônomas reflete uma mudança estrutural no comportamento do consumidor brasileiro — e não apenas uma moda passageira.

"Hoje, você vai a uma operação de alimentação e já não vê o caixa, mas um totem. Há 10 anos, seria impensável um mercadinho sem atendente em um condomínio, mas hoje isso é realidade. O consumidor quer autonomia", afirmou o diretor.

Nesse cenário, os setores de alimentação e comércio são os mais movimentados, e a tendência, segundo especialistas, é de crescimento sustentável."É um modelo de negócio ligado diretamente à conveniência e que vem se destacando no cenário econômico atual. Além disso, lavanderias e lojas autônomas também mostram forte expansão", disse o presidente da ABF, Tom Leite.

Uma das marcas que mostra isso na prática é a Minha Quitandinha, fundada em 2020 em Balneário Camboriú (SC). A rede funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras. Em 2025, a Minha Quitandinha anunciou a fusão com a Onii, formando a nova gigante do varejo autônomo.

Já à Market4u, rede de mercados autônomos e líder do segmento na América Latina, atua no formato de franquia desde 2020 e tem mais de 2.300 mil PDXs (pontos de experiência), em 170 cidades.

