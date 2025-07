Franquias crescem 9% no 1º trimestre, com destaque para saúde e turismo

O setor de franquias começou 2025 em ritmo acelerado no Brasil. No primeiro trimestre, o franchising nacional registrou um crescimento de 8,9% no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando R$ 65,97 bilhões em receitas, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). No acumulado de 12 meses, a alta chega a 11,2%, somando mais de R$ 278 bilhões.

Mesmo diante de um cenário marcado por juros elevados, inflação persistente e incertezas econômicas globais, o setor demonstrou resiliência e capacidade de adaptação. O avanço foi puxado principalmente pelos segmentos de Limpeza e Conservação (16,3%), Saúde, Beleza e Bem-Estar (14,9%) e Hotelaria e Turismo (14,7%).

“O franchising driblou restrições como a alta da Selic e o bolso mais apertado do consumidor para atingir resultados relevantes. A Páscoa, que este ano caiu em abril, poderia inclusive ter impulsionado ainda mais os resultados do primeiro trimestre”, avaliou o presidente da ABF, Tom Moreira Leite.

O número de operações de franquias também aumentou. Houve uma alta de 4,4% na abertura de novas unidades e um saldo positivo de 2,8%, mesmo com o encerramento de 1,6% das operações. No total, o Brasil somou 198.730 unidades de franquias no período, um acréscimo de 7.354 em relação a 2024.

Responsável por 1,728 milhão de empregos diretos, o setor segue intensivo em mão de obra. No entanto, 73,1% dos empresários relataram dificuldades em contratar, segundo a pesquisa da ABF.

Centro-Oeste acompanha expansão

No recorte regional, o Centro-Oeste segue a tendência de crescimento, segundo o diretor da ABF na região, Eduardo Santinoni. “O setor aqui está muito bem, com crescimento de quase 9% no primeiro trimestre. E isso sem contar com a Páscoa, que impacta bastante o segmento de alimentação e só vai aparecer no próximo balanço”, explica.

Na região, o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar tem se destacado, a ponto de disputar espaço com a tradicional alimentação, historicamente dominante no franchising. “Esse movimento reflete uma nova geração preocupada com autocuidado”, observa Santinoni.

Outro fenômeno em evidência é o avanço do empreendedorismo feminino. “Temos visto muitas mulheres liderando franquias com excelentes resultados. Isso fortalece as redes, o setor e o próprio movimento empreendedor no país”, avalia o diretor.

Apesar da maior presença feminina entre franqueadas, ainda há espaço para crescimento entre as franqueadoras. “No papel de franqueadas, as mulheres já se destacam. Agora, precisamos avançar também no topo das redes”, completa.

Tendências: autoatendimento e microfranquias ganham força

O relatório da ABF e os relatos da feira do setor indicam também novas tendências em modelo de negócios, como o crescimento de operações em supermercados, galerias e formatos home based, além do avanço de unidades de autoatendimento, especialmente em condomínios e espaços controlados.

“Já vemos essas operações ganhando força no Centro-Oeste. É um modelo que combina inovação, praticidade e escalabilidade”, diz Santinoni.

Outro segmento em crescimento são os serviços e negócios alternativos, categoria onde se concentram muitas microfranquias e inovações que ainda não se encaixam em rótulos tradicionais. “Essa linha tem mostrado fôlego e não dá sinais de desaceleração”, aponta o diretor regional.

Desafios e perspectivas

Apesar do bom desempenho, o setor de franquias ainda enfrenta desafios como a falta de mão de obra qualificada, custo de capital elevado e a volatilidade econômica. Ainda assim, a perspectiva da ABF é de crescimento sustentado ao longo de 2025, com a consolidação de novos formatos, digitalização e o fortalecimento da presença feminina como motores adicionais do avanço.

“Quanto mais o setor conseguir estimular o empreendedorismo responsável e diverso, mais preparado estará para enfrentar as incertezas e aproveitar as oportunidades que o cenário traz”, conclui Santinoni.