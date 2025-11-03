Boletim Focus: mercado volta a reduzir projeções para inflação em 2025

Inflação pode encerrar o ano próxima ao teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 4,5%, considerando a margem de tolerância -

Economistas do mercado financeiro voltaram a revisar para baixo suas projeções de inflação. Segundo os dados do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (3/11) pelo Banco Central (BC), a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2025 recuou de 4,56% para 4,55%.

A nova projeção indica que a inflação pode encerrar o ano próxima ao teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 4,5%, considerando a margem de tolerância.



Para os anos seguintes, as expectativas também foram ligeiramente ajustadas. Em 2026, a estimativa ficou em 4,20%; em 2027, passou de 3,82% para 3,80%; e em 2028, de 3,54% para 3,50%.

Em relação ao câmbio, as estimativas foram mantidas em todo o horizonte da pesquisa. A estimativa para o dólar ao fim de 2025 ficou em R$ 5,41. Para 2026, a previsão é de R$ 5,50, valor que se repete nas projeções para 2027 e 2028.

PIB e juros

Já a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2025 permaneceu em 2,16%. Para 2026, o mercado espera crescimento de 1,78%. A estimativa para 2027 subiu de 1,83% para 1,90%, enquanto a de 2028 segue em 2%.

A previsão para a taxa básica de juros (Selic) neste ano foi mantida em 15%. Para 2026, a projeção ficou em 12,25%, enquanto a de 2027 permaneceu em 10,50%. Já em 2028, a estimativa seguiu em 10%.