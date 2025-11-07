InícioEconomia
China retira proibição de importação sobre frango brasileiro após gripe aviária

As exportações brasileiras de produtos avícolas à China estavam suspensas desde 16 de maio, quando foi registrado um caso de gripe aviária em plantel comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul

Nos Estados Unidos, por exemplo, onde surtos de gripe aviária são uma preocupação, a criação doméstica de galinhas não tem sido recomendada. - (crédito: Andreas Göllner/Pixabay)
A China retirou nesta sexta-feira, 7, a proibição de importação sobre o frango brasileiro, informou a Administração Geral das Alfândegas do país (GACC), em comunicado. "Com base nos resultados da análise de risco de surtos de influenza aviária de alta patogenicidade (IAPP) fica suspensa a proibição a partir da data deste anúncio", diz o comunicado divulgado nesta sexta, mas com data de 31 de outubro.

De acordo com fontes, a decisão da GACC de liberação do frango brasileiro havia sido tomada há mais de uma semana. Entretanto, era necessária uma reunião do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China para deliberar sobre o tema, o que ocorreu na tarde desta sexta-feira (madrugada de sexta-feira no Brasil).

As exportações brasileiras de produtos avícolas à China estavam suspensas desde 16 de maio, quando foi registrado um caso de gripe aviária em plantel comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul, conforme prevê o protocolo bilateral sanitário acordado entre os países.

Em setembro, a autoridade sanitária realizou uma auditoria em granjas de corte e de reprodução no País para avaliar os controles relacionados à influenza aviária. A missão técnica era considerada a etapa crucial para retomada dos embarques ao mercado chinês - o principal mercado do frango brasileiro.

A China é o principal destino do frango brasileiro, sendo responsável por 13% dos embarques da proteína brasileira. Em 2024, o Brasil exportou 561 mil toneladas de carne de frango à China, gerando US$ 1,288 bilhão em vendas externas, segundo dados do Agrostat - sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro.

O Brasil buscava retomar a exportação de frango para a China desde o fim de junho, após a conclusão do caso de gripe aviária e da recuperação do status de país livre de gripe aviária em plantel comercial com reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

O protocolo acordado entre Brasil e China prevê que o Brasil pare de certificar as exportações para o mercado chinês em caso de gripe aviária em plantel comercial. O reconhecimento do status sanitário brasileiro e a retomada das exportações dependiam, contudo, da validação da autoridade sanitária chinesa, assim como ocorre com os demais países importadores dos produtos avícolas nacionais.

Como revelou Estadão/Broadcast Agro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu pessoalmente ao presidente da China, Xi Jinping, que o país voltasse a comprar frango brasileiro. O pedido foi feito por Lula durante telefonema a Xi em 11 de agosto, no qual o presidente brasileiro teria mencionado o assunto três vezes durante a ligação com o líder chinês. Na ocasião, Lula lembrou a Xi que o Brasil é o principal fornecedor de pés de frango à China - comércio de cerca de US$ 1 bilhão por ano.

 

Agência Estado

Por Agência Estado
07/11/2025 09:55
