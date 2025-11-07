Bilionário anuncia US$ 10 milhões em fundo de florestas tropicais

O bilionário também afirma que o TFFF vem como uma estratégia para que governos e instituições consigam rendimentos que, mesmo baixos, ofereçam segurança. "Com o principal objetivo de proteger as florestas tropicais do mundo", acrescentou Forrest - (crédito: Reprodução/Youtube New York Times Events)

O bilionário australiano Andrew Forrest anunciou, nesta sexta-feira (7/11), o aporte de US$ 10 milhões no Fundo de Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). Fundador das empresas Minderoo Foundation e Fortescue Metals Group, Forrest protagonizou o primeiro aporte privado no TFFF, lançado ontem (6/11), durante as reunões de líderes da Conferência Global pelas Mudanças Climáticas (COP 30).

Em comunicado publicado pela Minderoo Foundation, Forrest classifica a aplicação no fundo como um investimento, não uma doação. "Trata-se de capital filantrópico paciente e de longo prazo que deve atrair todos os investidores conscientes”, afirmou.

O bilionário também afirma que o TFFF vem como uma estratégia para que governos e instituições consigam rendimentos que, mesmo baixos, ofereçam segurança. "Com o principal objetivo de proteger as florestas tropicais do mundo", acrescentou Forrest.

Metas do TFFF

Com o objetivo de angariar US$ 125 bilhões em capitais público e privado, o TFFF tem como principal objetivo remunerar países que conservem suas florestas tropicais. O mecanismo de funcionamento do fundo engloba a aplicação em ativos de renda fixas e com baixo risco a investidores.

Antes do anúncio do aporte bilionário do australiano, o fundo já acumulava cerca de US$ 5,5 bilhões em compromissos que partiram de países. Entre os aportes públicos, confirmados destacam-se US$ 1 bilhão do Brasil, US$ 1 bilhão da Indonésia, US$ 3 bilhões da Noruega, além de 500 milhões de euros da França e 1 milhão de euros de Portugal.