Chanceler alemão promete, mas não revela quanto aportará no fundo da floresta

Lula e o chanceler alemão Friedrich Merz ainda reforçaram o otimismo com a perspectiva de ratificação do acordo Mercosul-União Europeia até o fim de dezembro - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na tarde desta sexta-feira (7/11), o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, em Belém, onde ocorre a Cúpula de Líderes da COP 30. Primeiro encontro formal entre os dois líderes, a covnersa abrangeu compromissos da Alemanha no combate às mudanças climáticas.

O encontro entre Lula e Merz ocorreu em meio ao fato de a Alemanha, embora tenha afirmado que contribuirá de forma "considerável", ainda não ter anunciado o montante a ser investido no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF).

Na conversa, segundo a assessoria de imprensa do Planalto, Merz reforçou o compromisso de realizar um aporte significativo ao fundo. Já Lula enfatizou a necessidade de o mundo se comprometer na elaboração de um caminho para a eliminação dos combustíveis fósseis. Uma alternativa, segundo Lula, é apostar na possibilidade de quadruplicar o uso de biocombustíveis e hidrogênio verde.

Acordo Mercosul e União Europeia

Lula e o chanceler alemão reforçaram o otimismo com a perspectiva de ratificação do acordo Mercosul-União Europeia até o fim de dezembro. Na relação bilateral, os dois apontaram para as intenções em aprofundar parcerias em cadeias produtivas e no setor de minerais críticos.

A possibilidade de o acordo entre Mercosul e União Europeia ser assinado em dezembro também é corroborada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyer. Ela foi a Belém, onde participou de uma reunião com Lula, na quinta-feira (5/11).