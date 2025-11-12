Governo prorroga para 2026 prazo para contestar descontos do INSS

Segundo o ministro da Previdência, há um grande número de beneficiários que ainda não contestaram os descontos indevidos, o que motivou a prorrogação - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O governo federal prorrogou o prazo para que aposentados e pensionistas contestem descontos indevidos que possam ter sofrido em seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (12/11) pelo ministro da Previdência, Wolney Queiroz.

O prazo, que acabaria na próxima sexta-feira (14), foi prorrogado por mais três meses, para 14 de fevereiro de 2026. Segundo Queiroz, a decisão foi tomada porque cerca de três milhões de beneficiários ainda não procuraram o órgão para recuperar os valores.

“Observou-se que havia um contingente que, ou por desinformação, ou porque ainda não teve tempo, não pediu o dinheiro de volta. Então, houve esse consenso de que era melhor ampliar por mais três meses”, explicou o ministro durante o programa Bom Dia, Ministro, da EBC.

Wolney afirmou que, segundo o governo, nove milhões de aposentados e pensionista sofreram algum tipo de desconto em seus benefícios.

A contestação pode ser feita pelo aplicativo do Meu INSS, em uma agência dos Correios ou pelo número 135.