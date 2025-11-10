Relator determina apreensão do celular de investigado na CPMI do INSS

Comiss..o Parlamentar Mista de Inqu..rito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza oitiva de dirigente da Associa....o de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista (AASAP)...O objetivo da comiss..o .. investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benef..cios de aposentados e pensionistas. A CMPI .. formada por senadores e deputados, num total de 32 titulares e igual n..mero de suplentes. ..Aparelho de celular do depoente .. apreendido pela Pol..cia do Senado Federal...Mesa: .presidente da CPMI - INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), conduz depoimento; .dirigente da Associa....o de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista (AASAP), Igor Dias Delecrode - depoente;.advogado do depoente, Levy Emanuel Magno...Foto: Carlos Moura/Ag..ncia Senado - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), surpreendeu o depoente Igor Dias Delecrode, na noite desta segunda-feira (10/11), ao garantir a aprovação de um requerimento que determina a apreensão do celular do investigado. Delecrode, apontado como participante de um esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas, compareceu à sessão amparado por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal (STF), que lhe assegurava o direito de permanecer em silêncio.

No pedido, Gaspar solicita acesso a mensagens de aplicativos, e-mails logados e conteúdos armazenados em nuvem. O objetivo, segundo o relator, é ampliar a coleta de provas e reforçar o alcance das investigações conduzidas pela comissão.

O parlamentar baseou o requerimento no artigo 58, §3º, da Constituição Federal e na Lei nº 1.579/1952, que concedem às CPIs poderes de investigação semelhantes aos das autoridades judiciais. Gaspar argumenta que a medida tem caráter instrutório e é essencial para o exercício da função fiscalizadora do Parlamento.

Durante a sessão, o deputado ressaltou que a CPMI não depende de autorização do Judiciário para adotar medidas de caráter investigativo, desde que não envolvam situações de reserva de jurisdição, como buscas domiciliares ou interceptações telefônicas. Ele citou decisões recentes do STF que reforçam a autonomia das CPIs para solicitar quebras de sigilo e apreensões de dados.

“O senhor Igor Delecrode figura como possível partícipe de práticas ilícitas que causaram prejuízos expressivos a aposentados e pensionistas. A confluência de indícios e a gravidade dos fatos impõem uma atuação diligente e plena desta CPMI”, afirmou Gaspar no documento aprovado.



