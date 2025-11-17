Mercado projeta inflação abaixo do teto da meta pela primeira vez em 2025

Estimativa para o PIB é 2,16% este ano - (crédito: Pixabay)

O Boletim Focus divulgado pelo Banco Central, nesta segunda-feira (17/11), voltou a reduzir a projeção de inflação para 2025. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 4,55% para 4,46% e alcançou o intervalo de meta de inflação perseguida pelo Banco Central de 4,5%. As projeções para o câmbio também recuaram, de R$ 5,41 para R$ 5,40.

Para o mesmo período, o mercado manteve estáveis as expectativas de crescimento do PIB em 2,16% e da taxa Selic em 15% ao ano.

As estimativas de inflação para os anos seguintes não tiveram alterações significativas. A projeção do IPCA de 2026 permaneceu em 4,20%, enquanto a de 2027 segue em 3,80% e de 2028 continua em 3,50%.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) de 2025, por sua vez, caiu de -0,22% para -0,32%, registrando a décima semana de recuo. Para 2026, a projeção passou de 4,08% para 4,02%, enquanto 2027 segue estável em 4,00% há 44 semanas.

O PIB teve as expectativas mantidas para os anos seguintes, com 1,78% em 2026, 1,88% em 2027 e 2,00% em 2028. No câmbio, as projeções para 2026, 2027 e 2028 permanecem em R$ 5,50. A Selic segue projetada em 12,25% para 2026, em 10,50% para 2027 e em 10% para 2028, sem alterações recentes.

Nos IPCA para administrados, houve alta para 2025, que avançou de 4,97% para 5,06%. Para 2026, a projeção permaneceu em 3,86%, e para 2027 recuou de 3,80% para 3,70%. A estimativa para 2028 segue em 3,60%.

