InícioEconomia
Sistema financeiro

BC registra mais de 72 bilhões de transações na primeira metade de 2025

Pix foi responsável por mais da metade da quantidade de operações financeiras registradas em todo o semestre

Banco central - (crédito: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Banco central - (crédito: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Banco Central divulgou, nesta segunda-feira (10/11), os dados sobre pagamentos de varejo e de cartões no primeiro semestre de 2025. De acordo com a pesquisa, o número de transações e o volume de recursos movimentados cresceram na primeira metade do ano. Nesse período, foram registradas 72 bilhões de transações e um montante total de R$ 59,7 bilhões, o que representa um avanço de 15,2% na quantidade de transações e de 14,5% no volume transacionado em relação aos seis primeiros meses de 2024.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com a autoridade monetária, grande parte desse avanço expressivo na quantidade de transações se deve ao aumento do uso do Pix pelos brasileiros, que cresceu 27,6% ante o mesmo período de 2024 e foi responsável por 50,9% das transações efetuadas ao longo do semestre. O uso do cartão de crédito (+9,7%) e do pré-pago (+8,9%) também subiu no mesmo período, ao passo em que o cartão de débito se manteve estável, com leve queda de 0,1%.

Em relação ao volume transacional, as transferências interbancárias realizadas por meio de TED representaram 37,1% desse valor total, enquanto que o Pix respondeu por 26,5%. Entre os cartões, o que apresentou o maior crescimento no período foi o crédito, com avanço de 14,2%. Essa também é a modalidade com a maior participação no volume financeiro transacionado considerando somente os cartões (69,3%).

No segundo semestre, o pagamento por aproximação, que é o mais utilizado entre os pagamentos por cartões, alcançou 37,5% da quantidade total de transações por crédito, 47,2% no débito e 63,2% no pré-pago. Já as transações pela internet chegaram a 21,9% entre as movimentações por cartão de crédito e 9,8% das de débito e 7% por meio do pré-pago.

Quanto ao perfil de parcelamento de transações no cartão de crédito, houve estabilidade no primeiro semestre. As transações à vista continuam representando a maior parte das movimentações, com 87,5% do total. Em seguida, vem as transações de 2 ou 3 parcelas (8,1%), as transações de 4 a 6 parcelas (2,9%) e as de 7 ou mais parcelas (1,5%).

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 10/11/2025 19:27
SIGA
x