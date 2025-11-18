Falha na Cloudflare provoca instabilidade no X, ChatGPT, Canva e bancos

O X foi um dos afetados com a falha da nuvem - (crédito: Ed Alves/CB)

Diversos sites — como o X (antigo Twitter), o ChatGPT e a Amazon — apresentaram instabilidade em vários países na manhã desta terça-feira (18/11). A falha está relacionada ao serviço de tecnologia Cloudflare, que opera na gerência do tráfego de sites na internet, atuando como um intermediário de distribuição de conteúdos on-line.

No portal de monitoramento Downdetector, mais de 5 mil reclamações foram registradas sobre o Cloudflare por volta das 9h. Além disso, plataformas de bancos, como Bradesco e Banco do Brasil, também apresentaram ocorrências de usuários. Ainda foram relatadas inconstâncias no Canva e jogos como League of Legends, bem como o próprio Downdetector.

O site oficial da Cloudflare informou que nvestiga o problema. O software da empresa é utilizado por 24 milhões de serviços on-line mundialmente, e já saiu do ar outras vezes. Em 2019, um erro interno resultou no consumo de recursos computacionais dentro da empresa norte-americana, culminando na queda de diversos sites ao redor do mundo por até 30 minutos. Em 2022, um incidente semelhante deixou plataformas offlines por cerca de uma hora e meia.

A nuvem, utilizada para armazenamento de informações, arquivos e softwares, é utilizada amplamente por empresas cujo trabalho é o processamento de dados. Os computadores de alta capacidade exigem manutenção constante, responsabilidade muitas vezes terceirizada. O serviço permite transferir, guardar e processar dados online — conhecido popularmente por salvar fotos no Google Fotos e no iCloud.