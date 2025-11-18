REDES SOCIAIS

X caiu? Plataforma enfrenta instabilidade nesta terça-feira

Instabilidade começou por volta das 8h20, ultrapassou três mil reclamações e levou usuários a migrarem para outras redes sociais

Amanda S. Feitoza
postado em 18/11/2025 09:50 / atualizado em 18/11/2025 09:52

A rede social X, antigo Twitter, apresentou falhas na manhã desta terça-feira (18/11), deixando milhares de usuários impossibilitados de acessar a plataforma. A instabilidade fez com que os ususários recorressem a outras redes sociais, como o Instagram, para comentar a queda do serviço e relatar dificuldades.

Ao tentar navegar pelo feed, diversos usuários se depararam com a mensagem: “Os posts não estão sendo carregados. Tente novamente”, sinal de que a plataforma estava enfrentando problemas generalizados.

De acordo com o Downdetector — site que monitora queixas sobre serviços digitais — as primeiras notificações começaram por volta das 8h20. Em pouco tempo, o número de reclamações no Brasil ultrapassou a marca de três mil, indicando que a falha atingiu uma parcela significativa dos usuários. Atualmente, o site de detecção de problemas nas plataformas, também está fora do ar por excesso de atividade por parte dos usuários. 

Até o momento, a empresa responsável pela rede social não havia se pronunciado sobre as causas da instabilidade. Enquanto isso, internautas utilizam outras redes e tentam atualizar o feed do X, sem sucesso.

X apresenta instabilidade na manhã desta terça-feira (18/11)
X apresenta instabilidade na manhã desta terça-feira (18/11) (foto: Reprpodução)

