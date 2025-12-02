7 em cada 10 jovens acreditam que IA ajuda no processo de aprendizagem, diz estudo

Maioria dos jovens utiliza a IA das assistentes de voz dos smartphones, como Siri e Alexa (92%), e em pesquisas do Google (89%) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O contato com a Inteligência Artificial mudou nos últimos anos, principalmente com a chegada da IA generativa. O que antes parecia distante a nível tecnológico ganhou força depois da pandemia e atraiu jovens no mundo inteiro a buscar mais conhecimento por meio das novas ferramentas como ChatGPT e Gemini. Uma pesquisa publicada nesta terça-feira (2/12) indica que a nova tecnologia já é tratada como essencial pelos representantes da chamada Geração Z.

O estudo, conduzido pela iniciativa social Demà em parceria com a Nexus, mostra que sete em cada 10 jovens (69%) no Brasil acreditam que a utilização de ferramentas de IA ajudam no processo de aprendizagem. Além disso, 24% avaliam que podem ela pode ser prejudicial e 7% não sabem ou não souberam responder. A pesquisa ouviu 2.016 brasileiros entre 14 e 29 anos, em todos os estados e no Distrito Federal, entre os dias 14 e 20 de julho.

De acordo com a pesquisa, 84% dos jovens acreditam que o conhecimento sobre IA é um fator impactante para conseguir emprego, enquanto 11% acreditam que isso não faz nenhuma diferença, 3% consideram até prejudicial e 2% não souberam responder.

Até no dever de casa a IA também é muito presente na vida dos jovens, visto que 71% desse público acredita que as ferramentas ajudam a realizar as tarefas da escola e da faculdade. Ao mesmo tempo, 83% dos entrevistados admitem que usam o recurso para fazer pesquisas gerais ou acadêmicas. E, ainda, sete em cada 10 (70%) pessoas nessa faixa etária usam para traduzir textos, enquanto 67% optam por resumir ou corrigir publicações.

Para o diretor da Demà, Juan Carlos Moreno, é “muito representativo” que, pelo menos, metade dos entrevistados afirmem que usam a IA de alguma forma. “Sem dúvidas, a Inteligência Artificial é um agente facilitador das nossas demandas diárias e um aliado da eficiência e produtividade. São percepções claramente refletidas nesta pesquisa, que mostra, por exemplo, que a grande maioria dos adolescentes utiliza para ajudar no dever de casa. IA veio para ficar e transformar as nossas jornadas, principalmente, as de aprendizado”, avalia.

Ainda de acordo com a pesquisa, mais de 80% desses jovens percebem o uso da IA em múltiplas aplicações, especialmente nas assistentes de voz dos smartphones, como Siri e Alexa (92%), e em pesquisas do Google (89%). Também é notado o recurso nas sugestões de vídeos em plataformas como YouTube e Tiktok (85%), carros que dirigem sozinhos (81%), robôs de limpeza (80%) e filtros de foto em aplicativos como o Instagram (80%).