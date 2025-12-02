Ibovespa renova recorde e atinge 160 mil pontos pela primeira vez

O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) voltou a subir na manhã desta terça-feira (2/12) e atingiu um novo recorde histórico. Pela primeira vez, a bolsa brasileira ultrapassou o patamar de 160 mil pontos, diante de uma alta de cerca de 1% após a abertura do pregão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As principais ações listadas no índice da B3 operam em alta, com os ativos da Vale (VALE3) subindo 0,53% por volta das 12h (horário de Brasília). Ao mesmo tempo, os papeis de grandes bancos também avançam, a exemplo de Itaú Unibanco (ITUB3) (0,82%), Bradesco (BBDC3) (1,07%) e Banco do Brasil (BBAS3) (0,87%). Por outro lado, as ações da Petrobras (PETR3;PETR4) recuavam 1,28% e 0,97%, respectivamente, mesmo com dados positivos no setor.

Leia também: Mercado passa a prever inflação dentro da meta

A boa performance do Ibovespa nesta manhã ocorre ao mesmo tempo em que os principais índices dos EUA operam em alta, após o mercado projetar uma chance maior de corte de juros na reunião do Federal Reserve (Fed) – o Banco Central dos EUA – na reunião da próxima semana. De acordo com a ferramenta FedWatch, da CME Group, a probabilidade disso acontecer subiu para 87,6%.

Leia também: Bolsa volta a bater recorde e tem maior alta em 15 meses em novembro

Diante disso, o índice Dow Jones registrava alta de 0,23% por volta das 11h30. No mesmo horário, S&P 500 (0,32%) e Nasdaq (0,51%) também operavam com ganhos. Em relação ao câmbio, o dólar perde força ante o real nesta terça-feira, cotado a R$ 5,34, com uma queda de cerca de 0,3%.