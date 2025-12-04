Serviços estagnados freiam PIB, que cresce só 0,1% no terceiro trimestre

A estagnação do setor de serviços, que responde pela maior parte da atividade econômica, freou o desempenho do país no terceiro trimestre de 2025. Dados divulgados nesta quinta-feira (4/12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Produto Interno Bruto (PIB) avançou apenas 0,1% em relação ao trimestre anterior, sinalizando nova perda de fôlego da economia.

Mesmo com o crescimento da agropecuária e da indústria, que registraram altas de 0,4% e 0,8%, respectivamente, os serviços tiveram variação de apenas 0,1%, praticamente anulando o impulso dos demais setores.

Em valores correntes, o PIB do terceiro trimestre totalizou R$ 3,2 trilhões. O Valor Adicionado foi de R$ 176,2 bilhões na agropecuária, R$ 682,2 bilhões na indústria e R$ 1,9 trilhão nos serviços.

Pelo lado das despesas, o consumo das famílias ficou praticamente estável, com alta de 0,1%, enquanto o consumo do governo avançou 1,3%. Já a Formação Bruta de Capital Fixo (FBFC), indicador que mede o investimento em bens duráveis para a produção de outros bens e serviços, cresceu 0,9% em relação ao trimestre anterior.

Em relação ao mesmo período do ano anterior, o PIB cresceu 1,8% no terceiro trimestre de 2025. No acumulado do ano até o terceiro encerrado em setembro, o PIB avançou 2,4% em relação ao mesmo período de 2024. Nessa comparação, todos os grandes setores registraram crescimento. A agropecuária subiu 11,6%, a indústria cresceu 1,7% e os serviços avançaram 1,8%.