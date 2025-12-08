InícioEconomia
Lula determina criação de plano para reduzir combustíveis fósseis

O presidente ordenou que as pastas da Fazenda, de Minas e Energia, do Meio Ambiente e da Casa Civil elaborem uma proposta em 60 dias, incluindo a criação de fundo com recursos do petróleo

Proposta pedida por Lula será avaliada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) após sua apresentação
Proposta pedida por Lula será avaliada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) após sua apresentação - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou nesta segunda-feira (8/12) que os ministérios de Minas e Energia, da Fazenda, do Meio Ambiente e Mudança do Clima e da Casa Civil elaborem, em 60 dias, um plano para a redução do uso de combustíveis fósseis.

A ação inclui ainda a criação do Fundo para a Transição Energética, que será financiado por parte das receitas federais com a exploração de petróleo e gás natural. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.

A proposta a ser criada pelos ministérios será avaliada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

Segundo Lula, o plano deve “estabelecer diretrizes para elaboração do mapa do caminho para uma transição energética justa e planejada, com vistas à redução gradativa da dependência de combustíveis fósseis no país, e de propor mecanismos de financiamento adequados à implementação da política de transição energética”.

Faltou apoio na COP30

O “mapa do caminho” para a redução dos combustíveis fósseis foi uma pauta defendida pelo Brasil durante a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30. Apesar de ter o apoio de mais de 80 países, houve forte resistência de outras nações, e o tema não foi incluído na declaração final da conferência.

O Brasil defendeu a proposta apesar de críticas por ter autorizado a exploração  de petróleo na Margem Equatorial, próxima à Foz do Amazonas, poucas semanas antes da COP30.

O líder petista argumenta, porém, que os recursos oriundos do petróleo são necessários para financiar a transição para fontes renováveis, como eólica e solar, e para a ampliação do uso de biocombustíveis. Ele anunciou a criação do fundo no dia 7 de novembro, durante a Cúpula de Chefes de Estado que antecedeu a COP.

“Direcionar parte dos lucros com a exploração de petróleo para transição energética permanece um caminho válido para os países em desenvolvimento. O Brasil estabelecerá um fundo dessa natureza para financiar o enfrentamento da mudança do clima e promover justiça climática", discursou.

