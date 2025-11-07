InícioPolítica
Belém

COP30: Lula diz que Brasil criará fundo com recursos do petróleo para transição

Em sua fala, nesta sexta-feira (7/11), o presidente não deixa claro se a medida será interna ao Brasil, ou se será aberta a outras nações, como no caso do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, lançado ontem

Segundo o petista, fazer uso de parte dos recursos vindos da exploração do petróleo para financiar a transição energética é um "caminho válido" para países em desenvolvimento - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta sexta-feira (7/11) que o Brasil vai criar um fundo para usar recursos do petróleo no financiamento da transição energética. O petista discursou na abertura de uma sessão temática da Cúpula de Líderes da COP30, em Belém.

Em sua fala, o presidente não deixou claro se a medida será interna ao Brasil, ou se será aberta a outras nações como o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), lançado ontem (6) também na Cúpula da COP.

"Há espaço para explorar mecanismos inovadores de troca de dívida por financiamento de iniciativas de mitigação climática e transição energética. Direcionar parte dos lucros com a exploração de petróleo para transição energética permanece um caminho válido para os países em desenvolvimento", discursou o chefe do Executivo. 

"O Brasil estabelecerá um Fundo dessa natureza para financiar o enfrentamento da mudança do clima e promover justiça climática", acrescentou.

Exploração de petróleo

Lula utiliza o argumento de usar recursos vindos do petróleo para justificar o aumento da exploração do combustível, embora ambientalistas critiquem a postura. A menos de um mês da COP30, o Ibama autorizou a Petrobras a explorar petróleo na Margem Equatorial, na região amazônica.

Em sua fala, o líder petista não mencionou a autorização. Porém, criticou a demora do mundo em reduzir o uso dos combustíveis fósseis, bem como incentivos financeiros de bancos internacionais ao setor de petróleo e gás, adotando postura contraditória.

"Sem equacionar a injustiça de dívidas externas impagáveis e sem abandonar condicionalidades que discriminam os países em desenvolvimento, andaremos em círculos. Um processo justo, ordenado e equitativo de afastamento dos combustíveis fósseis demanda o acesso a tecnologias e financiamento para os países do Sul Global", frisou o presidente.

Ontem, o Brasil lançou oficialmente o TFFF, que vai financiar ações de conservação das florestas em países menos desenvolvidos. Os rendimentos do fundo serão aplicados para esse fim, e trarão retorno para os investidores, aumentando a possibilidade de adesão dos países. A meta é arrecadas US$ 25 bilhões em investimentos de ações soberanas, e US$ 100 bilhões em investimentos particulares.

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Por Victor Correia
postado em 07/11/2025 12:11 / atualizado em 07/11/2025 12:15
