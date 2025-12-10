Correio debate os desafios de 2026 para democracia e desenvolvimento no Brasil

Carlos Antônio Vieira - presidente da Caixa Econômica, no debate Desafios 2026: democracia, desenvolvimento e justiça social no Brasil contemporâneo - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Em um mundo em rápida mudança — influenciado pela transição ecológica, pelo avanço tecnológico e por dinâmicas geopolíticas mais complexas — compreender o papel do Brasil no presente e no futuro torna-se indispensável. Nesse contexto, o Correio Braziliense realiza, nesta quarta-feira (10/12), às 9h, o debate Desafios 2026: democracia, desenvolvimento e justiça social no Brasil contemporâneo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O evento reúne especialistas, autoridades, lideranças empresariais e representantes da sociedade civil para debater soluções que possam orientar o país rumo a uma trajetória mais sólida, inclusiva e sustentável.

O debate terá dois painéis. No primeiro serão discutidos os caminhos para um desenvolvimento econômico com justiça social. Já no segundo painel, os especialistas vão conversar sobre preservação e a corrida pelo progresso.

Acompanhe:

Estarão presentes no debate o presidente da Caixa Econômica, Carlos Antônio Vieira Fernandes; o professor da Universidade de Brasília José Luiz Oreiro; o diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho para o Brasil, Vinícius Carvalho Pinheiro; e o secretário nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo Pereira.

O evento também conta com a presença dos deputados federais Rodrigo Rollemberg, Júlio Lopes e Zé Silva; da reitora da UnB, Rozana Reigota Naves; do professor e reitor da Universidade Federal do Pará, Gilmar Pereira da Silva; do professor emérito da UnB José Geraldo de Sousa Júnior e do pesquisador associado do Insper, Marcos Mendes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular