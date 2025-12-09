InícioEconomia
Prêmio Nacional de Transparência Pública

Caixa está entre as organizações públicas mais transparentes, diz TCU

Banco ficou entre os 14 premiados com a categoria Diamante; solenidade do Prêmio Nacional de Transparência Pública (PNTP) acontece nesta terça (9/12)

Para o diretor de Finanças e Relações com Investidores da CAIXA, Luiz Felipe de Andrade, o prêmio
Para o diretor de Finanças e Relações com Investidores da CAIXA, Luiz Felipe de Andrade, o prêmio "reafirma, demonstra e reconhece o compromisso de toda a administração do banco em relação à transparência". - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal recebeu a classificação Diamante, honraria máxima, no Prêmio Nacional de Transparência Pública (PNTP). A premiação, idealizada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), homenageia órgãos e instituições públicas pela transparência e acesso à informação para os cidadãos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A premiação será recebida em evento promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nesta terça-feira (9/12). Para o diretor de Finanças e Relações com Investidores da Caixa, Luiz Felipe de Andrade, o prêmio "reafirma, demonstra e reconhece o compromisso de toda a administração do banco em relação à transparência". 

Além do banco, outras 13 organizações públicas conquistaram a categoria diamante. Foram eles: 

  • Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh);
  • Tribunal de Contas da União (TCU); 
  • Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT); 
  • Nuclebrás; 
  • Superior Tribunal Militar (STM);
  • Empresa de Pesquisa Energética
  • Companhia Docas do Rio de Janeiro (PortosRio);
  • Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro);
  • VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.;
  • Autoridade Portuária de Santos;
  • Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf);
  • Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);
  • Transpetro.

O auditor-chefe da unidade de auditoria especializada em contratações públicas do TCU, Ítalo Figueiredo, destacou o compromisso da Caixa e dos demais premiados com a cultura da transparência. “Apenas 14 organizações que atingiram os níveis de excelência em transparência pública receberam o selo Diamante e, agora, o desafio para o banco é manter esse resultado”, declarou. 

Mais órgãos foram condecorados nas categorias ouro e prata. Veja quais são. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Categoria ouro

Senado Federal; Banco da Amazônia; Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF), Banco do Brasil, Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul), Indústrias Nucleares do Brasil, Ministério Público Federal (MPF), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Infraero, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Câmara dos Deputados, Petrobras, Empresa Gestora de Ativos e Banco do Nordeste.

Categoria prata

Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (Enbpar), Empresa Gerencial Projetos Navais (Emgepron) Dataprev, BB Tecnologias e Serviços (BBTS), Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), Companhia Docas do Ceará, Presidência da República, Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb),  Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), Telebras, Companhia Docas Do Rio Grande do Norte (Codern), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Casa da Moeda e Eletronuclear.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 09/12/2025 17:13
SIGA
x