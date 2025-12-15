InícioEconomia
IBC-Br recua 0,25% em outubro, com desempenho fraco de indústria e serviços

Índice é considerado indicador para o PIB e acumula alta de 2,52% nos últimos 12 meses

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) recuou novamente no último mês de outubro - (crédito: Reprodução/Leonardo Sá/Agência Senado/Flicker)

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) recuou novamente no último mês de outubro, de acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira (15/12). Conhecido também como a “prévia do PIB”, o indicador encolheu 0,25% no período, em virtude de resultados mais fracos nos setores de serviço e indústria.

Foi a segunda queda consecutiva do IBC-Br, que fechou o mês em 108,2 pontos na série livre de influências sazonais, o que representa um recuo de 0,2 pontos na comparação com setembro. Vale destacar que no último mês de abril o índice atingiu o maior nível da série histórica, quando chegou aos 110,4 pontos, e desde então já acumula uma retração de 2,03%.

Em outubro, a indústria foi o setor que apresentou o pior resultado, com uma queda de 0,74%. Já os serviços encolheram 0,23% no mesmo período, ao passo que a agropecuária cresceu 3,7% na comparação com o mês anterior.

Apesar da queda e da perspectiva ainda negativa para os próximos meses, sobretudo em razão dos efeitos da taxa básica de juros (Selic) elevada  atualmente em 15% ao ano , o IBC-Br ainda acumula alta nas comparações anuais. O resultado de outubro é 0,38% maior do que o apontado no mesmo mês do ano passado; já no acumulado de 12 meses, a alta é de 2,52%.

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 15/12/2025 12:06
