Projeção do Focus de crescimento do PIB de 2025 segue em 2,25%; 2026 continua em 1,80%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 permaneceu em 2,25%. Um mês antes, era de 2,16%. Considerando apenas as 37 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa subiu de 2,25% para 2,28%.
O Banco Central diminuiu a sua estimativa de crescimento da economia brasileira este ano, de 2,1% para 2,0%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre. Segundo a autarquia, a redução ocorreu devido aos efeitos, ainda incertos, do aumento das tarifas de importação pelos Estados Unidos da América, e a sinais de moderação da atividade econômica no terceiro trimestre. Esses fatores, porém, foram parcialmente compensados por prognósticos mais favoráveis para a agropecuária e para a indústria extrativa, disse.
A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 também permaneceu em 1,80%. Um mês antes, era de 1,78%. Considerando só as 37 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, aumentou de 1,80% para 1,83%.
A mediana para o crescimento do PIB de 2027 passou de 1,84% para 1,83%. Quatro semanas antes, era de 1,88%. A estimativa intermediária para 2028 ficou estável, em 2,00%, pela 92ª semana seguida.
