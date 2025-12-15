Ibovespa acelera e fecha com alta de 1,07% enquanto dólar sobe

Após valorização de 92% em nove meses, Ibovespa fechou ontem aos 122.38 pontos. Dólar também sobe - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) voltou a subir no primeiro dia da semana e fechou em alta de 1,07% nesta segunda-feira (15/12), aos 162.481 pontos. Em dia de noticiário econômico esvaziado, o que chamou a atenção dos investidores foi o resultado do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que retraiu 0,25% em outubro, o que indica os efeitos da taxa básica de juros mais alta.

“No geral, o dado do IBC-Br mostra uma continuidade daquela divulgação do terceiro trimestre do PIB, principalmente em indústria e serviços com um desempenho bem mais fraco. Isso leva a crer que os efeitos da política monetária estão surtindo efeito, principalmente nos itens que eles têm maior sensibilidade, nos setores da atividade com maior sensibilidade aos juros”, avalia Antonio Ricciardi, economista do banco Daycoval.

Nesta segunda-feira, a maioria das ações listadas na bolsa de valores fecharam no azul, como as da Vale (VALE3), que avançaram 0,61%, e as da Petrobras (PETR4), com alta de 0,35%. Os papeis dos grandes bancos também performaram bem no primeiro dia da semana e emplacaram altas acima de 1%, como Banco do Brasil (BBAS3) (1,43%), Itaú Unibanco (ITUB4) (1,51%) e Bradesco (BBDC4) (1,29%).

No mercado cambial, o real perdeu força ante o dólar no pregão desta segunda e a moeda norte-americana subiu 0,23%, o que representa a segunda alta consecutiva. Ao mesmo tempo, o Índice DXY – que mede a força da divisa ante as principais do resto do mundo – recuou 0,08% ao final do dia.

