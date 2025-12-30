Receita desmente fake news sobre taxação de transações acima de R$5 mil

Segundo a Receita, a divulgação de notícias falsas sobre movimentações financeiras "interessa apenas a criminosos". - (crédito: Divulgação/RFB)

A Receita Federal publicou comunicado desmentindo notícias falsas divulgadas em redes sociais sobre uma suposta taxação a transações superiores a R$5 mil por mês. A informação foi divulgada nos últimos dias em perfis bolsonaristas, como o do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Na nota, publicada nesta segunda-feira (29/12), a Receita negou que haja qualquer tipo de taxação sobre movimentações financeiras, e disse que a divulgação de informações falsas a esse respeito "interessa apenas a criminosos".

"Com o objetivo de enganar as pessoas, voltaram a circular nas redes sociais mentiras de que transações financeiras a partir de R$ 5 mil seriam taxadas. As fake news que estão circulando inventaram, desta vez, uma multa de 150% para quem não pagar o falso tributo", disse o órgão.

A Receita enfatizou que a Constituição proíbe a taxação de movimentações financeiras. Negou especificamente, ainda, que haverá taxação de 27,5% sobre as transações acima de R$5 mil por mês, e a suposta multa.

"A Receita Federal esclarece que disseminar mentiras, fake news e pânico financeiro interessa apenas a criminosos", acrescentou.