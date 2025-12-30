InícioEconomia
Impostos

Receita desmente fake news sobre taxação de transações acima de R$5 mil

Informações sobre uma suposta taxação sobre movimentações financeiras acima de R$ 5 mil por mês voltaram a ser divulgadas nas redes em perfis da oposição

Segundo a Receita, a divulgação de notícias falsas sobre movimentações financeiras "interessa apenas a criminosos". - (crédito: Divulgação/RFB)

A Receita Federal publicou comunicado desmentindo notícias falsas divulgadas em redes sociais sobre uma suposta taxação a transações superiores a R$5 mil por mês. A informação foi divulgada nos últimos dias em perfis bolsonaristas, como o do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Na nota, publicada nesta segunda-feira (29/12), a Receita negou que haja qualquer tipo de taxação sobre movimentações financeiras, e disse que a divulgação de informações falsas a esse respeito "interessa apenas a criminosos".

"Com o objetivo de enganar as pessoas, voltaram a circular nas redes sociais mentiras de que transações financeiras a partir de R$ 5 mil seriam taxadas. As fake news que estão circulando inventaram, desta vez, uma multa de 150% para quem não pagar o falso tributo", disse o órgão.

A Receita enfatizou que a Constituição proíbe a taxação de movimentações financeiras. Negou especificamente, ainda, que haverá taxação de 27,5% sobre as transações acima de R$5 mil por mês, e a suposta multa.

"A Receita Federal esclarece que disseminar mentiras, fake news e pânico financeiro interessa apenas a criminosos", acrescentou.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 30/12/2025 12:27
