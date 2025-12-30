Rombo fiscal acumulado até novembro chega perto de R$ 84 bi

As contas do governo central, que reúne Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registraram um rombo de R$ 20,2 bilhões, em novembro de 2025, e, no ano, o saldo negativo chega perto de R$ 84 bilhões, conforme dados divulgados, ontem, pelo Tesouro Nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O deficit primário do penúltimo mês do ano é quatro vezes mais profundo do que o resultado negativo de R$ 4,5 milhões registrado no mesmo mês de 2024 — aumento de 328,8%, em termos reais (descontada a inflação). O dado ficou "acima da mediana das expectativas" do mercado, conforme a pesquisa Prisma Fiscal, do Ministério da Fazenda, que previa um deficit primário de R$ 12,7 bilhões.

Os dados refletem o descompasso entre os gastos e a arrecadação do governo, uma vez que as despesas do governo central cresceram 4%, em novembro, na comparação com o mesmo mês de 2024, já contabilizando a inflação do período. As receitas totais tiveram queda real de 2,6%, na mesma base de comparação.

No acumulado do ano, o deficit primário do governo central somou R$ 83,8 bilhões, 25,1% maior do que o saldo negativo de R$ 67 bilhões registrado no mesmo período de 2024, sem correção pela inflação oficial medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A meta fiscal de 2025 é de deficit primário zero, com margem de tolerância de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, é permitido um rombo fiscal de até R$ 31 bilhões. Logo para cumprir a regra, o governo seguirá fazendo vários descontos de gastos, como parte dos precatórios (dívidas judiciais) e socorro aos exportadores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos.

Receita menor

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que o aumento do rombo fiscal foi resultado do menor nível de receitas não administradas. Segundo ele, o nível de pagamento de dividendos em relação a novembro de 2024 também diminuiu, além de queda na receita de concessões, que encolheram 23,7% e 38,9%, respectivamente, no acumulado de janeiro a novembro em relação ao mesmo período de 2024.

Apesar disso, Ceron considerou que houve continuidade na trajetória de "bom crescimento" das receitas no acumulado do ano. Em termos reais, a receita líquida cresceu 2,9% (ou mais R$ 60,2 bilhões) enquanto as despesas aumentaram 3,4% (R$ 71,9 bilhões), de acordo com os dados do Tesouro.

Conforme os dados do Tesouro, esse resultado conjugou um superavit primário (economia para o pagamento dos juros da dívida pública) de R$ 244,5 bilhões do Tesouro Nacional e do Banco Central e um deficit de R$ 328,3 bilhões no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

No acumulado de 12 meses até novembro, o deficit primário do governo central somou R$ 57,4 bilhões, o equivalente a 0,47% do Produto Interno Bruto (PIB). As despesas obrigatórias somam 17,24% do PIB, e as discricionárias, 1,58%.

No ano passado, houve entrada de recursos via concessão da Copel, por exemplo, o que ajudou no resultado primário. Apesar disso, Ceron avaliou que há continuidade na trajetória de "bom crescimento" das receitas no acumulado do ano. (Com Agência Estado)

Saiba Mais Economia Febraban, ABBC, Zetta e Acrefi divulgam nota conjunta de apoio ao BC

Febraban, ABBC, Zetta e Acrefi divulgam nota conjunta de apoio ao BC Economia Banco Central explica ao TCU por que decretou liquidação do Banco Master

Banco Central explica ao TCU por que decretou liquidação do Banco Master Economia Salário mínimo 2026: qual o valor com novo reajuste?

Salário mínimo 2026: qual o valor com novo reajuste? Economia China anuncia plano de ação com moedas digitais

China anuncia plano de ação com moedas digitais Economia Caso Banco Master: mercado teme crise de olho na acareação

Caso Banco Master: mercado teme crise de olho na acareação Economia Cenário difícil para investir trava crescimento no fim do ciclo Lula 3

Cenário difícil para investir trava crescimento no fim do ciclo Lula 3 Economia Após um ano de gestão Galípolo, especialistas apontam BC "conservador"



