Caso Master

PF marca novos depoimentos de executivos do Banco Master e do BRB

Executivos das duas instituições serão ouvidos entre o fim de janeiro e fevereiro. Ex-presidente do BRB presta novo depoimento em apuração sobre operação de R$ 12 bilhões

Ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa será ouvido pela segunda vez no âmbito da investigação - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
A Polícia Federal (PF) agendou uma nova rodada de depoimentos no inquérito que apura suspeitas de crimes financeiros envolvendo a venda do Banco Master ao Banco Regional de Brasília (BRB). Executivos das duas instituições foram convocados para prestar esclarecimentos, e o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa será ouvido pela segunda vez no âmbito da investigação.

As oitivas estão previstas para o fim de janeiro e o início de fevereiro e foram definidas por iniciativa da própria Polícia Federal, que conduz o inquérito. Entre os intimados estão o ex-sócio do Banco Master, Augusto Lima, e o ex-diretor Luiz Antônio Bull. Pelo lado do BRB, devem depor o ex-diretor financeiro Dario Oswaldo Garcia Junior e o superintendente de operações financeiras, Robério Mangueira.

O foco da apuração é identificar o grau de envolvimento de cada um dos investigados na negociação que resultou na venda de supostas carteiras de crédito consignado do Banco Master ao BRB, operação estimada em R$ 12 bilhões e que constitui o principal objeto do inquérito.

Até o momento, a Polícia Federal ouviu apenas o controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. 

Os depoimentos ocorreram em 30 de dezembro, em diligência determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli. Ao término das oitivas, os investigadores promoveram uma acareação entre Vorcaro e Paulo Henrique Costa.

Paralelamente, a equipe responsável pelo caso segue analisando o material apreendido durante a Operação Compliance Zero, deflagrada em 18 de novembro. 

A expectativa dos investigadores é que, até a realização dos novos depoimentos, já tenham sido concluídas as extrações de dados de aparelhos celulares apreendidos, cujas informações poderão ser usadas para confrontar as versões apresentadas pelos investigados.

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 06/01/2026 15:46 / atualizado em 06/01/2026 15:50
