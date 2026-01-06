Exportações brasileiras atingem recorde histórico em 2025 e chegam a US$ 348 bi

De acordo com o Mdic, mais de 40 países tiveram um ano de recorde nas compras de produtos brasileiros, o que inclui Canadá, Índia, Turquia, Suíça - (crédito: Divulgação)

O Brasil superou os maiores níveis de importação e exportação em 2025 de toda a série histórica, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) nesta terça-feira (6/1). De acordo com o governo, as exportações cresceram 3,5% — em termos de valor — no último ano e atingiram US$ 348,7 bilhões, ao passo que as importações subiram ainda mais, em 6,7%, alcançando US$ 280,4 bilhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com o crescimento maior das importações, o superavit da balança comercial brasileira foi inferior aos dos dois últimos anos da série — 2023 e 2024 — e, com isso, foi o terceiro melhor da série histórica. Em relação ao período anterior, o saldo foi 7,9% menor, enquanto a corrente de comércio, que representa a soma de importações e exportações, cresceu 4,9% e chegou a US$ 629,1 bilhões.

De acordo com o Mdic, mais de 40 países tiveram um ano de recorde nas compras de produtos brasileiros, o que inclui Canadá, Índia, Turquia, Suíça, além dos parceiros de Mercosul Uruguai e Paraguai. Houve um crescimento expressivo, também, das exportações para a Argentina, que subiram 31,4% no ano, influenciado principalmente pelas vendas no setor automotivo.

Em um ano marcado pela adoção de tarifas que chegaram a 50% sobre os produtos brasileiros — e que ainda incidem sobre centenas deles —, as exportações para os Estados Unidos caíram 6,6%, sendo que a pior queda mensal foi em outubro (-35,4%). Já as vendas para a China — maior parceiro comercial do Brasil — cresceram 6% e atingiram US$ 100 bilhões, com destaques para soja, carne bovina, açúcar e celulose.

Por setor, a agropecuária liderou o crescimento de valor total exportado em 2025, com um avanço de 7,1% no período (US$ 77,6 bilhões), ao passo que as vendas da indústria extrativa (US$ 80,4 bilhões) tiveram o melhor resultado em volume (8%), mas apresentaram uma queda de 0,7% em termos de valor no último ano. Ao mesmo tempo, a indústria de transformação manteve a liderança absoluta em relação ao valor exportado (US$ 188,7 bilhões), com avanço de 3,8%.