Fazenda comemora inflação e mira menor alta acumulada em um mandato

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, comemorou nesta sexta-feira (9/1) o desempenho da inflação no país, que ficou dentro do teto da meta em 2025, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerrando o ano em 4,26%. Segundo Durigan, trata-se da quinta menor taxa registrada desde 1995.

Durigan, que assume o cargo de ministro da Fazenda durante as férias de Fernando Haddad, ressaltou que o resultado da inflação superou as expectativas do mercado. “No primeiro semestre de 2025, o Focus chegou a apontar projeções de IPCA em 5,6%”, destacou em publicação no X.



O grupo alimentação e bebidas teve alta de apenas 2,95%, com os preços de alimentos nas residências subindo somente 1,43%. "Estamos entregando inflação e desemprego baixos", afirmou Durigan, lembrando que, em 2018, quando o IPCA foi similar, o desemprego estava em 11,6%, enquanto hoje está em 5,2%.

Ele também ressaltou os impactos da estabilidade econômica e fiscal e afirmou que o governo segue firme na meta de entregar a menor inflação acumulada de um mandato presidencial desde o Plano Real.

"Mas não paramos por aí. Com a estabilidade econômica e fiscal que devolvemos ao Brasil, colhemos bom crescimento do PIB, baixo desemprego, aumento da renda real do trabalho e quedas da pobreza, da extrema pobreza e da desigualdade. Não tenham dúvidas: em 2026 não será diferente”, escreveu.