INSS terá "fila nacional" para reduzir espera, diz Gilberto Waller

Fila nacional permitirá que a análise seja feita por servidores de qualquer lugar do Brasil, e não apenas onde o processo foi aberto - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Medidas para reduzir a fila de espera para o recebimento dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já começaram a ser adotadas, de acordo com o presidente do órgão, Gilberto Waller. Segundo ele, entre as propostas encaminhadas, está a criação de uma ‘fila nacional’ para a análise de pedidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na prática, a fila nacional permite que a análise seja feita por servidores de qualquer lugar do Brasil, e não apenas com os servidores das regiões onde o processo foi aberto. De acordo com o presidente, em entrevista para a Globonews, nesta sexta-feira (16/1), os servidores do INSS terão a possibilidade de fazer hora extra para analisar os processos e reduzir a fila de espera.

Leia também: Aposentado que trabalha pode ganhar aumento no benefício

Segundo Waller, a prioridade de análise serão os pedidos de Benefício de Prestação Continuada (BPC), auxílio por incapacidade temporária e salário-maternidade, que, como ressalta o presidente do instituto, são "casos em que realmente o segurado não consegue trabalhar, precisa do amparo". "Os benefícios serão analisados pelo tempo de espera", acrescentou.

Leia também: Gestão de créditos tributários é desafio para a transição

No último mês de novembro, o INSS contratou 500 novos peritos médicos, o que na visão do presidente do órgão, deve contribuir para acelerar as perícias. Waller disse ainda, durante a entrevista, que o sistema do INSS será paralisado por três dias ainda neste mês de janeiro, para uma modernização que o deixará "mais confiável", como destacou o executivo.