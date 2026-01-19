InícioEconomia
PIB da China sobe 5,0% em 2025 e atinge a meta estipulada pelo governo

O Produto Interno Bruto (PIB) do gigante asiático se expandiu no mesmo ritmo registrado em 2024

A economia da China atingiu a meta de crescimento estabelecida pelo governo para 2025, com avanço de 5% em relação ao ano anterior, apesar da guerra tarifária com os Estados Unidos. O Produto Interno Bruto (PIB) do gigante asiático se expandiu no mesmo ritmo registrado em 2024. A resiliência das exportações foi o destaque do ano passado, já que a balança comercial teve saldo positivo de US$ 1,2 trilhão no período.

No quarto trimestre de 2025, o PIB chinês cresceu 4,5% em relação ao ano anterior, o que representa uma desaceleração em relação ao avanço de 4,8% do trimestre anterior, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) na segunda-feira, 19. O desempenho do quarto trimestre veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

Na comparação trimestral, o PIB da China cresceu 1,2% no período de outubro a dezembro, acima da expansão de 1% verificada no terceiro trimestre.

Um terceiro trimestre surpreendentemente forte já havia melhorado as expectativas para o desempenho do ano completo, e os dados mais recentes reforçam a visão de que a China entrou em 2026 em uma situação relativamente sólida.

Ainda assim, persistem preocupações sobre os riscos comerciais. No mercado interno, problemas estruturais, incluindo o consumo fraco e uma prolongada crise imobiliária, continuam sendo um obstáculo. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 19/01/2026 08:57
