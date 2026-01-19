Caso Master: Fazenda nega atuação de Haddad em tratativas sobre aporte no BRB

Ministério diz que não houve negociação entre o chefe da equipe econômica e representantes do Executivo distrital ou da cúpula do banco a respeito do tema - (crédito: Reprodução/Adriano Machado)

O Ministério da Fazenda negou que o ministro Fernando Haddad tenha mantido qualquer tratativa, formal ou informal, com o Governo do Distrito Federal ou com a direção do Banco de Brasília (BRB) sobre o caso envolvendo a instituição.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em nota divulgada nesta segunda-feira (19/1), a assessoria de imprensa da pasta afirmou que não houve contato, conversa ou negociação entre o ministro e representantes do Executivo distrital ou da cúpula do banco a respeito do tema.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A manifestação ocorre após o jornal O Estado de S. Paulo publicar informações de que Haddad teria cobrado do GDF prazos para a realização de um aporte de R$ 4 bilhões no BRB. A iniciativa estaria relacionada ao risco de intervenção na instituição, diante de uma insuficiência patrimonial identificada recentemente.

Leia também: Toffoli prorroga investigação da operação da compra do Banco Master pelo BRB

O desequilíbrio financeiro teria origem em operações realizadas no âmbito da tentativa de aquisição do Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro, que acabaram pressionando o capital do banco estatal.

Análises apontam que o BRB precisa reforçar seu capital para cumprir as exigências regulatórias e afastar a possibilidade de medidas mais rigorosas por parte das autoridades de supervisão.