Lula assina contratos de R$ 2,8 bi para investimentos em navios gaseiros

Petista cumpre agenda no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (20/1) - (crédito: Reprodução/Youtube/Lula Oficial)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina, nesta terça-feira (20/1), em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, contratos para construção de navios gaseiros, empurradores e barcaças. Ao todo, o governo federal vai investir R$ 2,8 bilhões no setor.

Participam do evento o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci.

Segundo um comunicado publicado ontem (19) pela Petrobras, o investimento federal vai abranger aquisições de cinco navios gaseiros, além de 18 barcaças e 18 empurradores.

Os equipamentos, que serão construídos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Amazonas, terão operações controladas pela Transpetro, subsidiária da Petrobras.

Lula no RS

Além de participar da assinatura de contratos para investimentos na indústria naval, o presidente Lula entregou hoje, no período da manhã, moradias do Programa Minha Casa, Minhas Vida. Ao todo, foram 1.276 unidades habitacionais anunciadas pelo governo federal.

Em seu pronunciamento, o presidente ressaltou o impacto da casa própria na vida das famílias mais pobres.

“Eu tenho a exata noção do que significa uma casa própria para as pessoas mais humildes do país”, afirmou. Segundo o petista , a política habitacional vai além da construção de imóveis e representa um compromisso do Estado com a cidadania. “É a gente deixar ao povo brasileiro um legado de respeito, de dignidade, que está escrito na nossa Constituição”, declarou.