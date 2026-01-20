Lula entrega moradias e defende ‘novo modelo de cidade’

Lula também destacou a localização estratégica do Complexo Junção e a oferta de serviços públicos no entorno do empreendimento - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta terça-feira (20/1), da entrega de 1.276 unidades habitacionais do Complexo Junção, em Rio Grande, no Sul do Rio Grande do Sul. O empreendimento faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades e deverá beneficiar milhares de famílias do município, ampliando o acesso à moradia digna para a população de baixa renda.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A cerimônia reuniu moradores contemplados, autoridades locais, representantes de movimentos sociais e entidades responsáveis pela execução do projeto habitacional. Lula chegou ao local por volta das 12h30 e, antes de discursar, participou do descerramento da placa inaugural. Em seguida, entregou simbolicamente as chaves das novas residências às moradoras Cândida, Janaína Ávila da Silva e Elisângela Brum.

Em seu pronunciamento, o presidente ressaltou o impacto da casa própria na vida das famílias mais vulneráveis. “Eu tenho a exata noção do que significa uma casa própria para as pessoas mais humildes do país”, afirmou. Segundo Lula, a política habitacional vai além da construção de imóveis e representa um compromisso do Estado com a cidadania. “É a gente deixar ao povo brasileiro um legado de respeito, de dignidade, que está escrito na nossa Constituição”, declarou.

Lula também destacou a localização estratégica do Complexo Junção e a oferta de serviços públicos no entorno do empreendimento. “Estamos inaugurando um conjunto com uma UPA a 300 metros daqui, uma estação rodoviária, centros educacionais, creche, restaurante popular e uma universidade. Vocês não foram jogados para o centro da cidade. Vocês ocuparam o próprio centro da cidade. Estamos construindo um novo modelo de cidade na cidade de Rio Grande”, destacou, ao defender a integração entre moradia, infraestrutura e equipamentos urbanos.

Durante o discurso, o presidente ainda abordou o tema da disseminação de informações falsas nas redes sociais e criticou o uso da internet para distorcer declarações públicas. “É preciso acabar com a era da mentira nesse país. De pessoas que não tem respeito as crianças, as mulheres, aos idosos. Eles estão olhando o que eu to falando. Eles querem pegar uma palavra minha para que possam distorcer e mandar para o mundo na internet. Não temos que aceirar esse tipo de coisa. Se a gente não falar nada, as pessoas vão acreditar naquilo”, declarou.

Além da agenda voltada à habitação, a visita presidencial a Rio Grande inclui compromissos ligados à retomada da indústria naval. Ainda nesta tarde, está prevista a assinatura do contrato para a construção de cinco navios gaseiros no Estaleiro Rio Grande, resultado de edital vencido pela empresa Ecovix, operadora do estaleiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular